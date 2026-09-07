Alboraia paraliza la apertura de apartamentos turísticos ante la escasez de vivienda para los residentes locales

Alboraia frena los pisos turísticos en su término municipal. El consistorio ya ha suspendido temporalmente a partir de este 2 de septiembre la tramitación y otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros. La medida, que permanecerá activa durante un año, prorrogable a dos, llega tras meses de trabajo técnico para determinar la situación actual del municipio respecto a la nueva regulación y los posibles efectos adversos para la adquisición de vivienda residencial en el municipio.

El objetivo de esta acción es el de evitar un crecimiento abusivo de las viviendas de uso turístico en zonas residenciales y regular en los locales terciarios o comerciales ese posible uso. Durante este tiempo, el Ayuntamiento pretende estudiar el modelo necesario para proteger la vivienda residencial y garantizar la convivencia y la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Por este motivo, se trabajará en afinar la normativa municipal y encontrar fórmulas que eviten la proliferación en el pueblo de locales comerciales convertidos en apartamentos turísticos en detrimento del comercio local y los servicios de los barrios.

Incremento del precio de la vivienda

Y es que el precio de la vivienda en Alboraia ha experimentado un incremento notable en los últimos cinco años y la expectativa de negocio de estos usos turísticos y hoteleros de viviendas arrastran al alza aún más esa tendencia. Eso perjudica mucho a las familias y a los jóvenes del municipio que deben buscar vivienda fuera ante la escasez y el aumento de precio tanto del alquiler como de la venta de pisos y casas en Alboraia.

Según un informe del área de Urbanismo, el precio de la vivienda en Alboraia ha aumentado entre un 35 % y un 40 % en los últimos cinco años, situándose entre 3.200 y 4.600 euros por metro cuadrado, con máximos superiores a 7.000 euros por metro cuadrado en zonas como la Patacona.

La medida también llega en un momento en el que la presión turística ha provocado la movilización de los vecinos de la zona de la playa, La Patacona y Port Saplaya. Los residentes han salido a la calle en varias ocasiones para protestar por las consecuencias de la masificación que provoca, como señalan, saturación del aparcamiento, incremento de la movilidad, residuos, necesidad de mayor limpieza, deterioro del mobiliario urbano, presión sobre los servicios públicos y pérdida de calidad de vida.