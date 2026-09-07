Vaivén
Amparo Folgado recibe una distinción honorífica de los Clavaris de Sant Onofre de Quart de Poblet
La alcaldesa de Torrent subrayó la importancia de las raíces compartidas entre los municipios de l'Horta Sud durante el acto de entrega de distinciones
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, fue una de las seis personalidades e instituciones distinguidas por los Clavaris de Sant Onofre de Quart de Poblet. La dirigente popular recibió la condecoración, en forma de medalla, a su trayectoria este sábado y participó, como una más, en la tradicional Passejà de Sant Onofre, esgrimiendo las tenazas de madera que sujetan los cohetes de este acto tan tradicional que tiene como protagonista la pólvora.
Folgado agradeció el gesto y aseguró que comparte el reconocimiento con los vecinos y el tejido asociativo torrentino, destacando que “el alma de un pueblo no la puede fabricar ninguna administración, el alma de un pueblo la construye su gente”.
La alcaldesa de la capital de l'Horta Sud compartió acto con otras personalidades populares como la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez; (en sustitución del también premiado, president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca) y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero.
Además, todos ello, dieron el pistoletazo de salida a uno de los actos de la jornada, junto con la alcaldesa socialista de Quart, Cristina Mora, haciendo gala de que, en fiestas, no hay colores políticos y de la hermandad entre Torrent y Quart de Poblet, y el resto de instituciones reconocidas. También recorrieron juntos las calles.
“Me llevo esta medalla con muchísimo cariño, pero me llevo, sobre todo, el afecto con el que Quart de Poblet nos ha recibido. Es un reconocimiento que siento como alcaldesa, pero que pertenece también a Torrent y a todas esas personas que cada día trabajan para conservar nuestras fiestas, nuestras asociaciones y nuestras señas de identidad”, señaló Folgado.
La alcaldesa añadió que “Torrent y Quart de Poblet compartimos mucho más que una comarca. Compartimos una manera de entender nuestros pueblos, basada en la participación, en el asociacionismo, en la música, en la pólvora, en la fiesta y, sobre todo, en el orgullo de mantener vivas nuestras raíces para poder entregárselas a las siguientes generaciones”.
“Esta noche he podido comprobar que la Passejà no es solamente una fiesta que se contempla, sino una tradición que se siente y que se comparte. Quart ha vuelto a demostrar que cuando un pueblo conoce sus raíces, las cuida y consigue involucrar a las nuevas generaciones, su identidad tiene futuro”, dijo la dirigente.
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