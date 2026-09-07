Burjassot tendrá cuatro jornadas de donación de sangre en septiembre

Inicio de curso y, con él, fiel a su cita, el Centro de Transfusión de sangre de la Comunitat Valenciana va a visitar Burjassot en cuatro ocasiones durante el mes de septiembre.

Desde el Centro de Transfusión, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Isabel Mª Mora, en sus desplazamientos al municipio, recuerdan que la sangre es un elemento vital que no se puede fabricar por eso es tan importante la colaboración ciudadana.

Este lunes, primera visita

En septiembre, la primera de las visitas será al hall del Ayuntamiento, concretamente el lunes día 7 de 17.00 a 20.30 horas. La segunda de las citas con la solidaridad será el viernes 11 de septiembre, de 17.00 a 20.30 horas en el Casal de la Falla Náquera- Lauri Volpi, en la c/ Lauri Volpi, 24 siendo la tercera visita del mes la que tendrá lugar el lunes 14 de septiembre, de 16.30 a 20.30 horas en el Centro de Salud de Rubert i Villó.

Martes, 15

La última oportunidad para donar sangre en este mes y ayudar con ello a que la reserva de sangre de los hospitales valencianos se mantenga, será el martes 15 de septiembre, de 16.30 a 20.30 horas en el Centro de Especialidades, en la c/ Beniferri, s/n.

Pueden ser donantes de sangre todas las personas entre 18 y 65 años que tengan buen estado de salud y pesen más de 50 kg. Para donar sangre no es necesario acudir en ayunas.