La Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad de Catarroja celebra su 130 aniversario con una romería y una misa en el Port

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad de Catarroja conmemora este año el 130 aniversario de su constitución y, para celebrarlo, ha sido organizada una romería al Port de Catarroja y travesía en barca por l'Albufera, que tendrá lugar el próximo sábado día 12 de septiembre. Acto seguido, tendrá lugar una Eucaristía en el Puerto de Catarroja, presidida por Mons. Enrique Benavent, Arzobispo de Valencia.

La romería saldrá desde la Parroquia San Miguel Arcángel, a las 8 de la mañana, hasta el Port de Catarroja, acompañando a la imagen del Santísimo Cristo de la Piedad, que embarcará junto con la imagen del Santísimo Cristo de Massanassa, para dirigirse al centro del lago de la Albufera. Allí se encontrarán con las imágenes del Santísimo Cristo de Silla y del Santísimo Cristo de El Palmar, rodeadas de una multitud de barcas, en un marco de profundo recogimiento y solemnidad, informan desde la organización.

Además de las Cofradías del Cristo de Catarroja, Massanassa, Silla y El Palmar, participarán también las Cofradías de Sueca, Sollana y Albal, es decir, las Cofradías de todas las localidades ribereñas del lago de la Albufera. En el centro del lago se celebrará la Bendición de términos y peregrinos presentes, “en un acto de gran simbolismo para todos los pueblos participantes”.

A continuación, las embarcaciones se dirigirán de nuevo hasta el Port de Catarroja, donde, tras el desembarco de las distintas imágenes del Santísimo Cristo, se celebrará una Eucaristía a las 12:30 horas, oficiada por el Arzobispo de Valencia y concelebrada por los párrocos de las diferentes localidades asistentes. Al final de la Eucaristía, se ofrecerá una paella gigante para cerca de mil personas, elaborada por la empresa valenciana Galbis.

Historia y devoción

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, de Catarroja, se creó con el fin de fomentar entre los fieles la devoción hacia la imagen del Santísimo Cristo, venerada en el templo parroquial de San Miguel Arcángel. Según la tradición, hay referencias de la misma, que se remontan hasta el 1 de octubre de 1895, y sus estatutos fueron modificados en 1930, según el cronista oficial Pelegrín Lloréns y Raga, Canónigo Archivero de la Catedral de Segorbe, cuyos estudios dejó plasmados en su conocida obra La Villa de Catarroja.

En 1930 el vicario de la Parroquia, Pascual Huguet la fundó. Como la antigua imagen fue destruida durante la persecución religiosa de 1936, el 30 de septiembre de 1943 se bendijo la actual imagen, obra del escultor Fernando Llopis. Entonces, se realizó un acto de traslado de la nueva imagen del Cristo, desde la entonces ermita de San Antonio, hasta el templo parroquial, donde actualmente se encuentra en una capilla lateral, que da acceso a la capilla de la Comunión.