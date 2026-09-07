Comienza el desmantelamiento del Pont Vell de Paiporta para su demolición

Los trabajos previos a la demolición del Pont Vell de Paiporta han comenzado este lunes. La infraestructura fue gravemente dañada por la dana del 29 de octubre de 2024 y los vecinos tendrán que decir adiós a este puente con más de 100 años de historia.

Los vecinos llegaban hoy con sorpresa al ver el puente cortado. “¿Ya lo van a tirar?, ahora tendré que dar más vuelta para ir al ayuntamiento”, comentaba una vecina, mientras otros dos vecinos miraban la infraestructura con nostalgia. “Ahora hay que dar la vuelta entera”, comentaba un hombre mayor, acompañado por sus nietos, dirigiéndose a la pasarela peatonal que se abrió hace unas semanas, previamente a la demolición del Pont Vell.

Las actuaciones comienzan durante esta mañana, por ahora, han quitado las barreras que hacen de barandilla. Está obra está sufragada por el Gobierno de España y es una de las actuaciones de reconstrucción más importantes del municipio, con la construcción de un nuevo puente que sustituirá a este.

Esta infraestructura incrementará un 45% la capacidad hidráulica respecto a la anterior, con un diseño más eficiente que reduce los obstáculos en el cauce y mejora su comportamiento frente a episodios de grandes avenidas. Además, se emplearán materiales modernos y soluciones constructivas que aumentarán su seguridad y resistencia.