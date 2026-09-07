Compromís moviliza a l’Horta Sud contra la ampliación del aeropuerto de Manises y exige evaluar su impacto

Compromís de l’Horta Sud ha activado una ofensiva política contra la ampliación de la capacidad del aeropuerto de València-Manises ante la próxima aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III). La formación reclama al Gobierno de PSOE y Sumar que no dé luz verde a las actuaciones previstas para permitir un mayor tráfico aeroportuario sin determinar previamente qué consecuencias tendría ese crecimiento para los municipios de la comarca y para el conjunto del área metropolitana de València.

El calendario marca una fecha clave. El DORA III debe pasar por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre, un horizonte que Compromís considera un posible «punto de no retorno» si el documento consolida actuaciones destinadas a ampliar la capacidad del aeropuerto sin que los municipios afectados hayan podido valorar previamente sus efectos.

La coalición pone el foco en que una ampliación de Manises no se limita al recinto aeroportuario. Un aumento del número de pasajeros, sostiene, implica una mayor demanda sobre Metrovalencia, carreteras, transporte público, seguridad, emergencias y servicios sanitarios, además de incrementar las afecciones acústicas y territoriales en las localidades más próximas, como Quart de Poblet o Xirivella.

Por ello, Compromís exige que las previsiones de crecimiento vayan acompañadas de una planificación de las infraestructuras y servicios necesarios para absorber ese incremento de actividad y que la Generalitat y los ayuntamientos afectados participen antes de adoptar una decisión definitiva.

La previsión de pasajeros, en el centro del debate

La posición de Compromís se produce además en plena discusión sobre cuánto puede crecer el tráfico aéreo durante el periodo 2027-2031. Según recoge la formación, Aena parte de una previsión de crecimiento medio del 1,3 % anual, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera esta estimación demasiado conservadora y propone elevarla al 2,2%. La diferencia supondría, según los datos manejados por Compromís, alrededor de 20 millones de pasajeros adicionales en 2031 en el conjunto de la red aeroportuaria.

Ante esta situación, la formación reclama que, si el documento definitivo modifica el escenario utilizado durante su tramitación, el Gobierno detalle expresamente cuántos pasajeros y operaciones se prevén para València-Manises antes de aprobar las inversiones que permitan ese crecimiento.

El impacto en las carreteras y Metrovalencia

Uno de los argumentos centrales de Compromís se sitúa precisamente en las infraestructuras. La coalición advierte de que los pasajeros que llegan al aeropuerto no desaparecen una vez salen de la terminal, sino que se incorporan a una red metropolitana que ya soporta una elevada presión.

«Cada incremento de pasajeros genera necesidades de movilidad, transporte público, carreteras, seguridad, emergencias, servicios sanitarios y otros recursos», señala la declaración.

La formación reclama así que la planificación aeroportuaria tenga en cuenta la capacidad real de las infraestructuras del entorno y los costes que el crecimiento puede trasladar a administraciones distintas de Aena.

Más de 31 vuelos nocturnos cada noche

El ruido aeroportuario constituye otro de los principales frentes abiertos. Según el Informe Anual de Ruido del Aeropuerto de Valencia de 2025 citado por Compromís, durante ese año se contabilizaron 11.491 movimientos aeronáuticos nocturnos, entre aterrizajes y despegues. La cifra equivale a una media de más de 31 operaciones cada noche.

Compromís reclama que el próximo DORA establezca una franja efectiva de descanso entre las 00.00 y las 06.00 horas, durante la cual únicamente se permitan operaciones justificadas por emergencias, seguridad u otras circunstancias excepcionales.

También pide revisar la ubicación de los medidores acústicos del aeropuerto con participación de los municipios afectados. Si los nuevos controles detectaran niveles distintos de los actualmente reconocidos, la coalición plantea actualizar la huella acústica y estudiar la incorporación de nuevas viviendas y actividades a los planes de insonorización.

A ello añade la propuesta de crear una ventanilla única de Aena para centralizar las consultas, reclamaciones y solicitudes relacionadas con las afecciones acústicas y los programas de aislamiento.

La ampliación y la presión sobre la vivienda

La declaración comarcal amplía además el debate más allá de las infraestructuras y conecta el crecimiento del aeropuerto con la crisis de la vivienda del área metropolitana.

Compromís sostiene que el encarecimiento residencial de València ya está desplazando población hacia municipios próximos, donde la oferta inmobiliaria es más limitada. En este contexto, entiende que seguir impulsando un modelo basado en un crecimiento continuo de visitantes puede añadir presión sobre el mercado residencial, el transporte y los servicios públicos.

La formación matiza que no atribuye al turismo todos los problemas de vivienda, pero reclama que sus efectos sean incluidos en cualquier análisis sobre un nuevo aumento de la capacidad aeroportuaria.

Compromís pide frenar la aprobación antes del 30 de septiembre

La conclusión de la declaración es clara: Compromís reclama que las actuaciones del DORA III destinadas a incrementar la capacidad de Manises no sean aprobadas o queden expresamente condicionadas hasta que el Gobierno haga públicas las previsiones definitivas de pasajeros y vuelos, evalúe las consecuencias sobre el ruido, la movilidad, la vivienda, los servicios públicos y el territorio, y aclare qué tramitación ambiental corresponde.

La coalición exige también que tanto la Generalitat como los ayuntamientos del entorno puedan pronunciarse sobre el escenario definitivo antes de que el Consejo de Ministros adopte una decisión.

«L’Horta Sud no puede limitarse a asumir las consecuencias de decisiones adoptadas sin la participación del territorio», sostiene la formación, que sitúa el 30 de septiembre como la fecha límite para intentar impedir que la ampliación de la capacidad del aeropuerto quede encarrilada para el periodo 2027-2031.