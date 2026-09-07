Bienestar animal
El curioso rescate de un perro atrapado en un muro en Beniparrell
Los bomberos del Consorcio lograron liberar al animal que se había metido en un hueco entre dos paredes
Los bomberos no solo están para apagar fuegos, en ocasiones también tienen llamadas un tanto peculiares, como fue el rescate de un perro en Beniparrell, hace unos días. El can de tamaño mediano se había quedado encajado en un muro, de donde no podía salir.
El animal se había colado en un espacio situado en el muro divisorio entre dos empresas, pero la maniobra de entrada resultó bastante más sencilla que la de salida. El perro quedó atrapado en el hueco y necesitó de la intervención de los profesionales para poder recuperar la libertad.
Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Consorcio Provincial del parque de Catarroja, con un sargento del parque de Torrent, que se encargaron de realizar una abertura en el muro para facilitar la salida. Una operación de albañilería de emergencia que, en esta ocasión, tenía un cliente de cuatro patas esperando al otro lado.
Finalmente, los bomberos consiguieron liberar al perro, que pudo abandonar su inesperado refugio entre paredes y poner punto final a una aventura que, por suerte, terminó con final feliz.
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