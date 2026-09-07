Fangoria y Nil Moliner encabezan la programación musical de las Fiestas Mayores de Catarroja

Fangoria y Nil Moliner son los cabezas de cartel de las Fiestas Mayores de Catarroja en honor a San Miguel de este año, dentro de la programación musical. Esta vertiente se une a la cultura, tradición y actividades para todos los públicos.

El cantante catalán Nil Moliner actuará el sábado 26 de septiembre a las 23.00 horas, mientras que Fangoria tomará el relevo el lunes 28, también a las 23.00 horas. Ambos conciertos tendrán lugar en el recinto ferial del aparcamiento Mundial 82 y serán de entrada libre hasta completar aforo. Dos citas llamadas a convertirse en algunos de los momentos más multitudinarios de unas fiestas que buscan situar de nuevo a Catarroja como punto de encuentro para vecinos, vecinas y visitantes de toda el área metropolitana.

Fangoria llegará a Catarroja con el repertorio que ha convertido a Alaska y Nacho Canut en dos de los grandes referentes de la cultura pop española, con canciones como A quién le importa, Ni tú ni nadie, Rey del glam o Dramas y comedias. El dúo recalará en el municipio dentro de la gira de su nuevo trabajo discográfico, La verdad o la imaginación.

Nil Moliner, por su parte, será el gran protagonista de la noche del 26 de septiembre, en una de las principales apuestas musicales de la programación de este año.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que “queremos que las Festes Majors vuelvan a ser un momento para llenar las calles, reencontrarnos y compartir Catarroja. Contar con artistas como Nil Moliner y Fangoria nos permite ofrecer dos grandes conciertos abiertos a toda la ciudadanía y atraer también a muchas personas de otros municipios”.

El cartel de las actuaciones. / A. C.

Una programación musical que va más allá de los grandes conciertos

La música será uno de los grandes ejes de las fiestas, pero la programación de 2026 irá mucho más allá de sus dos cabezas de cartel. Uno de los primeros grandes hitos llegará el 10 de septiembre, cuando la Banda Municipal de València actuará en la plaza del Mercat en homenaje al compositor Salvador Chulià, con la interpretación de su última obra a título póstumo tras el pregón de inicio y la presentación del libro de fiestas.

La programación incluirá también la actuación de Tokyo Band, conciertos tributo como Rosas Kamikazes, dedicado a La Oreja de Van Gogh y Amaral, y una nueva edición de la Nit Estellés, que contará con la actuación de La Maria, cena popular y lectura abierta de poemas de Vicent Andrés Estellés. A todo ello se sumará la música de las sociedades musicales de Catarroja y el papel de bandas, agrupaciones y colectivos locales que participan cada año en las fiestas.

Catarroja, escenario de cultura, tradición y fiesta

Los conciertos convivirán durante todo el mes con algunos de los principales símbolos de la identidad festiva de Catarroja. Las XXXII Festes de Moros i Cristians, declaradas Fiesta de Interés Turístico Provincial, volverán a llenar las calles con sus entradas, bandas, filaes y actos tradicionales.

También tendrán un peso destacado el LIV Concurso de Allipebre, la Festa de la Sega de l’Arròs, el Cant de la Carxofa, la cavalcada y procesión de Sant Miquel, así como numerosos actos culturales, deportivos, infantiles y dirigidos a personas mayores. La programación de las Festes Majors se desarrollará del 6 de septiembre al 4 de octubre, con actividades distribuidas por distintos espacios del municipio.

“Las fiestas son una de las mejores cartas de presentación de Catarroja. Queremos que quien venga por Nil Moliner o por Fangoria descubra también nuestro Port, nuestros Moros y Cristianos, nuestra música, nuestra gastronomía y unas tradiciones que forman parte de la identidad del pueblo”, ha añadido Silvent.

Con este programa, Catarroja afronta un nuevo septiembre con una combinación de grandes conciertos, patrimonio, cultura popular y participación ciudadana, y con el objetivo de volver a convertir sus calles y plazas en el principal escenario de la vida del municipio.