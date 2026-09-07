Una intervención por posible violencia de género en Sedaví descubre a un menor desnudo junto a cogollos de marihuana

Una intervención de la Policía Local de Sedaví en el ámbito de VioGén por una posible discusión de pareja acabó con el hallazgo de una pequeña plantación de marihuana y la apertura de diligencias para determinar la situación de un menor de tres años que se encontraba desnudo en el comedor de la vivienda. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 5 de septiembre, alrededor de las 10.30 horas, en un domicilio de la avenida Albufera, según ha podido saber este periódico de fuentes solventes.

El dispositivo se activó después de que el 112 recibiera una llamada alertando de una discusión de pareja en una vivienda. Ante la alerta, acudió una patrulla municipal, que escuchó ruidos procedentes del interior de la vivienda, por lo que los agentes llamaron al domicilio para comprobar qué estaba ocurriendo.

Les abrió una mujer y ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito por violencia machista, los agentes accedieron al inmueble, aunque una vez dentro, la mujer manifestó a los policías que no quería presentar denuncia y los agentes hicieron constar que no apreciaron lesiones físicas en ella. No obstante, al tratarse de una actuación relacionada con un supuesto caso de violencia de género, la Policía Local confeccionó las correspondientes diligencias para su remisión al juzgado.

Un niño de tres años dormía en un carricoche

Durante la intervención, los agentes localizaron en el domicilio a un niño de tres años que se encontraba desnudo en una de las estancias. La presencia del menor llevó a la Policía Local a abrir también diligencias dirigidas a la Fiscalía de Menores para que se valorara su situación, así como a dirigidas a Servicios Sociales municipales.

Los agentes analizaron asimismo las circunstancias en las que se encontraba el niño y si los hechos podían encajar en un supuesto de abandono de menor o de menor no debidamente custodiado, extremo que deberá ser determinado por las autoridades competentes a partir de las actuaciones remitidas. Y es que el pequeño de tres años estaba muy cerca de los cogollos de marihuana encontrados.

Cuatro plantas y unos 90 cogollos

La entrada en la vivienda permitió además descubrir sustancias y utensilios relacionados con el consumo de cannabis. Sobre una mesa, los agentes observaron recipientes con cogollos de lo que parecía ser marihuana y varios ‘grinders’ utilizados para triturar la sustancia.

En la terraza localizaron también una pequeña plantación formada por cuatro plantas, que resultaba visible desde la calle y desde viviendas próximas. De ahí que se denunciara la situación por tenencia de plantas a la vista de otros vecinos. La intervención policial incluyó además unos 90 cogollos de una sustancia aparentemente similar a la marihuana.

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Los implicados se acogieron a su derecho a no realizar manifestaciones ante los agentes. Finalmente, la mujer abandonó la vivienda y se trasladó junto al menor a casa de unos familiares para que el menor no estuviera en ese entorno donde existía droga.