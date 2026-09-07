Paterna pone cerco al mosquito tigre con un plan especial en la Canyada y las urbanizaciones

El Ayuntamiento de Paterna sigue reforzando las actuaciones para frenar la proliferación del mosquito tigre, con especial atención en la zona residencial de la Canyada y en distintas urbanizaciones del municipio, en el marco de la campaña anual ordinaria. Además de intensificar los tratamientos preventivos en espacios públicos durante todo el verano, el consistorio los ha acompañado de una campaña informativa de sensibilización dirigida a la ciudadanía para prevenir la aparición de este insecto en viviendas particulares.

Zonas verdes y puntos de riesgo

La actuación municipal incluye intervenciones en zonas verdes, parques y jardines, así como en puntos con riesgo de acumulación de agua, como imbornales o áreas propensas al estancamiento. Estos trabajos se realizan mediante métodos sostenibles y técnicas biológicas que permiten controlar la población sin recurrir a productos nocivos para el medio ambiente.

En este sentido, el tratamiento biológico con plásmidos, aplicado en zonas de agua, evita el desarrollo de los insectos en sus primeras fases de vida.

A este respecto, la Teniente Alcalde de Sostenibilidad, Nuria Campos, ha explicado que “a través de estas intervenciones que llevamos a cabo cada año buscamos controlar la presencia del mosquito tigre y evitar su propagación mediante tratamientos eficaces y respetuosos con el entorno”.

Importancia de la colaboración

Junto a estas medidas, el ayuntamiento insiste en la importancia de la colaboración vecinal. La campaña municipal incluye recomendaciones sencillas para evitar focos de cría en espacios privados, como eliminar recipientes con agua estancada en terrazas o jardines, revisar platos de macetas, cubos o bebederos de mascotas, mantener limpios los sistemas de drenaje y asegurar el correcto sellado de pozos y aljibes.

Paralelamente, el consistorio ha aplicado también la Técnica del Insecto Estéril (TIE), en colaboración con la Generalitat Valenciana. Este sistema, que se está realizando en parques públicos, consiste en la liberación de mosquitos macho estériles para impedir que las hembras (responsables de las picaduras) puedan reproducirse, reduciendo así la población de forma progresiva.

Minimizar el impacto

Con este conjunto de acciones, el ayuntamiento pretende minimizar el impacto del mosquito, especialmente del mosquito tigre, durante los meses de mayor calor y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.