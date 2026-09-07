Paula Saucedo y Anabel Ruiz, nuevas Falleras Mayores de Benetússer 2027

Las Fallas de Benetússer ya tienen a sus máximas representantes para el ejercicio 2027. Paula Saucedo Barón, de la comisión Literato Azorín Mestra Rosario Iroil, y Anabel Ruiz Quirós, de la falla Dr. Vicent Navarro i Soler, fueron elegidas el pasado viernes durante el acto celebrado en el Centre Cultural El Molí.

La elección se llevó a cabo mediante sorteo público entre las candidatas de las seis comisiones falleras del municipio, en una noche marcada por la emoción y los nervios de las aspirantes.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa y presidenta de la Junta Local Fallera, Eva Sanz Portero, representantes de la nueva Junta Local Fallera, miembros de la corporación municipal y numerosos falleros y falleras de las seis comisiones de Benetússer.

"Es un nuevo renacer de nuestra fiesta"

“Con este acto de elección culminamos un ejercicio repleto de trabajo, ilusión y mucho arte y encendemos la llama de las Fallas 2027, un nuevo renacer de nuestra fiesta que con la representación de Paula y Anabel seguro será inolvidable”, señaló Eva Sanz.

Las nuevas representantes toman el relevo de las Falleras Mayores de 2026, Nairobi Gil Martín y Elisa Moreno Arce, que participaron en el proceso de elección de sus sucesoras. Durante la ceremonia, ambas compartieron con el público algunos de los momentos más significativos de su año como máximas representantes de las fiestas josefinas de Benetússer.

Como cierre de su reinado, Nairobi Gil y Elisa Moreno impusieron su corbatín en el estandarte de la Junta Local Fallera, dando paso oficialmente al nuevo ejercicio fallero.

Exaltación el próximo 29 de noviembre

El calendario fallero de Benetússer establece ahora una nueva cita para las representantes de 2027. El próximo 29 de noviembre tendrá lugar el acto de exaltación de Paula Saucedo y Anabel Ruiz, junto a sus respectivas Cortes de Honor, durante el que se realizará la imposición de bandas que oficializará sus cargos.

De esta forma, Benetússer inicia ya el camino hacia las Fallas de 2027 con Paula Saucedo y Anabel Ruiz al frente de la representación festiva del municipio.