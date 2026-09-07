El mejor ‘pimentó amb tonyina’ de Alaquàs ya tiene ganadores: Presen Sena y la Filà l’Alfàbega

Presen Sena, en la categoría individual, y la filà l’Alfàbega, con María José Pascual como cocinera, se proclamaron ganadoras del III Concurs de Pimentó amb Tonyina José A. Murillo de Alaquàs, celebrado este sábado durante las fiestas del municipio en una edición marcada por el aumento de la participación. Y es que cerca de 40 concursantes, entre particulares y colectivos, presentaron más de 30 muestras ante un jurado que valoró el sabor, el color, la cocción y la fidelidad a la elaboración tradicional.

El certamen, organizado por la asociación Cor de Vila con el patrocinio de Caixa Popular y el apoyo de la sociedad gastronómica El Cullerot, volvió a convertir la calle Mayor en uno de los puntos de encuentro gastronómicos de las fiestas. Más de 300 personas acudieron pese al enorme calor a una convocatoria que alcanza ya su tercera edición y que nació en 2024 como homenaje a José A. Murillo, ‘Muri’, vicepresidente de Cor de Vila fallecido aquel año en un accidente de tráfico. Además de Caixa Popular y el Cullerot, colaboran en la iniciativa los negocios ‘Sabors de Mercat’, ‘el Mercaet’, ‘Tomás y Peris’ y Cafesoy, así como el ilustrador Iván García Aguado y el diseñador Ramón Cosme.

El jurado y los premios

Tras una larga deliberación después de probar las más de 30 muestras, el jurado concedió el primer premio a Presen Sena, dotado con 100 euros y un almuerzo para dos personas en El Mercaet. El segundo puesto fue para Vicent Sanz y Pilar Sanz, que recibieron 75 euros y un juego de cazuelas de barro con la marca del siglo XV, mientras que el tercer premio recayó en Fernando Martínez, llegado desde el barrio valenciano del Cabanyal, con idéntica dotación económica y premio.

Presen Sena recibe el primer premio. / C. G. A.

Entre los colectivos, la victoria correspondió a la Filà l’Alfàbega, que contó con María José Pascual al frente de los fogones. La entidad se impuso entre las seis participantes y recibió 100 euros y un aperitivo para dos personas en Sabors de Mercat.

La periodista Laura Sena presentó la entrega de premios, que desveló la presidenta de Cor de Vila, Marta Murciano. Ambas recordaron que el concurso reúne todos los ingredientes que definían a “Muri”: amistad, convivencia, participación y sabores. Se encargaron de entregar los galardones la representante de Caixa Popular, María Gento; el presidente del Cullerot, Javier Atencia, y el alcalde de Alaquàs, Toni Saura.

El primer premio para entidades fue para la filà Alfàbegua. / C. G. A.

El jurado de 2026 estaba presidido por Isabel Cosme, directiva de Cor de Vila, e integrado por el director de Quaderns d’Investigació, Enric Juan; la concejala de Mercados, Elena Solís; la exdirectora de la Universitat Popular, Cefe Marcos; el directivo de Amics de la Cordà, José Maria Aguilar; el presidente de Poemes de l’Olivar, Antón Martínez; el hostelero Xavi Alfonso, y la representante de Dones Esmorzadores, Diana Muñoz. La puntuación era sobre la base de sabor, color, cocción y elaboración tradicional.

De todas las edades

La organización ha destacado especialmente el crecimiento de participación registrado este año. Además de los participantes de Alaquàs, el concurso recibió inscripciones procedentes de Aldaia (presente en cada edición), Torrent y el Cabanyal de València, ampliando el alcance de una cita nacida hace solo tres años.

Vecinos y vecinas congregados para la degustación. / C. G. A.

Además, han competido desde una adolescente de 14 años hasta la Asociación de Alumnas de la Escuela de Personas Adultas de Alaquàs. Una de las participantes aportó voluntariamente una muestra vegana del guiso solo para degustación.

Más de 25 kilos para degustar

Una vez concluido el concurso, las más de 300 personas asistentes pudieron probar las elaboraciones presentadas. En total, se consumieron alrededor de 25 kilos de ‘pimentó amb tonyina’, acompañados de pan.

Las muestras de pimentó amb tonyina con el jurado al fondo. / C. G. A.

La jornada contó también con la participación de Mariano Jurado, de Poetes d’Alaquàs, que leyó un poema dedicado al tradicional plato y que Cor de Vila ha transformado en un marcapáginas conmemorativo, que se repartió gratuitamente.