Torrent inicia las obras para instalar la escultura de Jaume I en la Avenida al Vedat

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado las obras para instalar de forma definitiva en el espacio público la escultura dedicada a Jaume I, obra del escultor valenciano Rafael Pi Belda, dentro de la programación del Any Jaume I 2026, con motivo del 750 aniversario de la muerte del monarca.

El monumento se instalará en la isleta peatonal de la Avenida al Vedat, a la altura del número 41, en la confluencia con las calles Valentín Planells y Juan Ángel Querol. El proyecto contempla el acondicionamiento del espacio y la colocación de la escultura sobre una peana.

El emplazamiento tiene además un componente simbólico, ya que se encuentra en el recorrido de la Procesión Cívica del 9 d’Octubre. Ese día, coincidiendo con la inauguración, se realizará una ofrenda floral a Jaume I ante el monumento.

La actuación da cumplimiento al acuerdo alcanzado por unanimidad de todos los grupos municipales, que aprobaron una declaración institucional para impulsar el Any Jaume I y divulgar el legado histórico del monarca.

La escultura será escenario de la Procesión Cívica del 9 d’Octubre con una ofrenda floral al monarca. / A. Torrent

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “con el inicio de estas obras damos un paso importante para convertir en realidad un proyecto que ha sido fruto del diálogo, del consenso y de la voluntad de todos. Jaume I merece un lugar digno en nuestra ciudad”. Asimismo, ha agradecido la colaboración de Caixa Rural Torrent, entidad que, junto al ayuntamiento, sufragó la realización de la escultura.

La instalación también culmina el proceso para trasladar la obra, que hasta ahora se encontraba provisionalmente en la Casa Consistorial, a un espacio público representativo de la ciudad.

33 actividades por el Any Jaume I

La escultura se integra en la programación del Any Jaume I, presentada el pasado mes de julio y formada por 33 actividades culturales, históricas, educativas y participativas.

El programa incluye exposiciones, conferencias, literatura, música, teatro, folklore, actividades infantiles y propuestas de divulgación histórica, con especial protagonismo de la Semana Cultural del 9 d’Octubre y de los actos de noviembre vinculados a la historia medieval de Torrent y la Carta de Poblament.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha señalado que “el comienzo de las obras de la escultura es otro paso dentro de un proyecto cultural mucho más amplio”, que pretende que la conmemoración “no se limitara a una fecha concreta, sino que tuviera recorrido durante todo el año y dejara también un legado permanente en la ciudad”.

Con su instalación, Torrent incorporará la figura de Jaume I de forma permanente a su paisaje urbano, como parte del legado del 750 aniversario de su muerte.