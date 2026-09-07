Marcha contra la ronda norte de Mislata: Vecinos y ecologistas salen a la calle por su impacto en la huerta de Campanar

La futura ronda norte de Mislata movilizará a colectivos vecinales y ecologistas de Mislata y València. Siete entidades han convocado para el próximo domingo, 13 de septiembre, una marcha contra el proyecto de nueva conexión viaria entre Mislata y Campanar, al considerar que su trazado amenaza dos espacios protegidos: el Parc Natural del Túria y la huerta de Campanar. La protesta partirá a las 10 horas desde el parque de Bomberos de Campanar, apenas dos días antes de que finalice, el 15 de septiembre, el proceso de participación pública abierto por la Generalitat.

La actuación pretende conectar la avenida Escultor Navarro, en Mislata, con la glorieta de Pío Baroja y General Avilés, en València, mediante un vial urbano de un carril por sentido y un itinerario ciclopeatonal. La solución elegida, tal como avanzó Levante-EMV, es la alternativa que plantea un viaducto de 200 metros sobre el antiguo cauce del Turia y el futuro sistema de parques metropolitanos. La calzada tendría un carril por sentido y estaría acompañada por un itinerario ciclista y peatonal.

La alternativa 3

La documentación del "Proyecto Básico de la conexión viaria de la zona norte de Mislata" reconoce que la alternativa tres seleccionada, la más alejada de la trama urbana, discurrirá por zonas que actualmente tienen la consideración de dotaciones de red primaria de zonas verdes y por terrenos sujetos a protección agrícola. Por ello, el proyecto advierte de que la ocupación de estos suelos hará necesaria una Modificación Puntual del Plan General de Mislata y, además, una modificación puntual que se regirá por la normativa específica del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta de València, respectivamente.

El proyecto pretende crear una nueva salida para la zona norte de Mislata y aliviar el tráfico que actualmente atraviesa el casco urbano. Sin embargo, las entidades convocantes sostienen que el coste territorial de la solución escogida es demasiado elevado y cuestionan, además, que aumentar la capacidad viaria vaya a solucionar los problemas de atascos y circulación.

Del Parc del Túria a la Partida de Dalt de Campanar

La marcha está convocada por Per l'Horta, Taula per la Partida, Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria, Associació de Veïns i Veïnes de Campanar, H2O Mislata, Associació Cultural Cantarranes de Benimàmet y los Comitès Locals de Defensa i Reconstrucció.

Según denuncian estos colectivos, la nueva carretera atravesaría primero el Parc Natural del Túria mediante el nuevo puente y, posteriormente, penetraría en la Partida de Dalt de la huerta de Campanar, uno de los espacios agrícolas que todavía sobreviven junto al tejido urbano de València. Las entidades ponen el foco en el valor patrimonial y ambiental de estos terrenos, atravesados por las acequias históricas de Tormos, Rascanya y Mestalla y donde, según explican, se concentra un importante conjunto de molinos medievales. También alertan de que la obra dividiría parcelas agrícolas, dificultando su explotación, y comportaría la eliminación de árboles centenarios situados en los márgenes de la huerta.

Las asociaciones añaden otro elemento al debate: aseguran que alrededor del 90 % del recorrido del proyecto discurre por término municipal de València, principalmente por la huerta de Campanar, pese a que la infraestructura se plantea fundamentalmente como un nuevo acceso a Mislata.

Críticas por un proyecto "innecesario"

Per l'Horta considera la carretera un proyecto «innecesario» y sostiene que puede generar el efecto contrario al anunciado. El colectivo apela al fenómeno conocido como demanda inducida, según el cual el incremento de capacidad de una red viaria puede acabar atrayendo nuevos desplazamientos en automóvil hasta volver a saturarla.

H2O Mislata defiende, por su parte, que la reducción del tráfico que soporta actualmente la calle Sant Antoni debería abordarse mediante una mejora del transporte público metropolitano entre los municipios de l'Horta y València, en lugar de construir una nueva carretera. El colectivo vincula además una mayor circulación de vehículos con un incremento de la contaminación atmosférica, el ruido y el efecto térmico en el entorno urbano.

Los convocantes reclaman así que se estudien soluciones alternativas basadas en el transporte público, la coordinación metropolitana y la reducción del tráfico de paso, y piden descartar actuaciones que impliquen ocupar suelo agrícola protegido para incrementar el espacio destinado al vehículo privado.

La protesta, a dos días del final de las alegaciones

La fecha de la movilización tampoco es casual. La marcha tendrá lugar el 13 de septiembre, mientras que el procedimiento de participación pública concluirá el día 15. Las entidades critican que buena parte de este proceso haya coincidido con los meses de verano y cuestionan que la ciudadanía no pueda decidir entre diferentes trazados en esta fase.

Los colectivos consideran que una participación efectiva debería permitir modificar la solución escogida y comparar las distintas posibilidades desde criterios técnicos, ambientales y territoriales.