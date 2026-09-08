VAivén"
La alcaldesa de Quart, pregonera del pueblo de sus abuelos en Cuenca
"Gracias por regalarme una noche que guardaré siempre en el corazón", asegura Cristina Mora que abandonó por un momento las fiestas de su localidad
Cristina Mora, alcaldesa de Quart de Poblet, hizo este lunes un paréntesis en las fiestas de la localidad por una buena razón, ser la pregonera en el arranque de las fiestas de Campillo de Altobuey, municipio de Cuenca, y que es "el pueblo donde crecieron mis abuelos, Antonia y Jesús, y donde viví algunos de los momentos más felices de mi vida como niña, como joven y como mujer. Volver a sus calles, reencontrarme con sus gentes y recordar tantos veranos es volver, de alguna manera, a una parte de mí", señalaba.
La primera edil agradeció todas las experiencias vividas en Campillo de Altobuey, "porque muchas de las cosas que aprendí aquí casi sin darme cuenta —el esfuerzo, la solidaridad, la cercanía, la importancia de cuidar de los demás y el orgullo de pertenecer a una comunidad— son también las que hoy intento llevar conmigo cada día como alcaldesa de Quart de Poblet", confesó.
En su discurso, Mora afirmó que en Campillo "entendí que detrás de cada decisión hay personas, familias, sueños, preocupaciones y esperanzas" Y que la política, "si tiene sentido, es servicio. Es mirar a los ojos de las personas y trabajar para que vivan un poco mejor, para que nadie se quede atrás y para que nuestros pueblos y ciudades sean lugares de los que podamos sentirnos orgullosos".
La alcaldesa de Quart de Poblet revivió el momento del pregón en sus cuentas sociales, donde afirmó que "fue todo un honor dirigirme a los campillanos y campillanas en esta cita festiva. Gracias por regalarme una noche que guardaré siempre en el corazón".
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