Cerca de 3.000 estudiantes de la zona cero de la dana vuelven a las aulas prefabricadas por segundo año

Cerca de 3.000 alumnos de la zona cero de la dana en l’Horta Sud comenzarán el curso escolares en aulas prefabricadas por segundo año consecutivo, sin que en ninguno de los casos la Conselleria de Educación haya puesto una piedra para la reconstrucción de los centros, a pesar de que está a punto de cumplirse dos años desde la tragedia. Poco ha cambiado la situación, que era "provisional", con respecto al curso pasado, con las mismas circunstancias en las que, al inconveniente de estudiar en barracones, se suma las altas temperaturas que marcarán este miércoles la vuelta al cole.

Así están los cerca de 1.500 alumnos del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, los 300 del CEIP Orba de Alfafar, y los más de medio millar del CEI Ausiàs March y el CEIP Lluis Vives de Massanassa, junto con los cerca de 400 del CEIP l'Horta de Paiporta.

Tras la dana, en 2024, los estudiantes tuvieron que ser repartidos y acogidos por otros centros de la comarca para que pudieran seguir el curso dentro de una más o menos "normalidad". En agosto de 2025, el consell dio luz verde a la demolición de los edificios dañados en Catarroja, Massanassa y Alfafar, con un coste que superaba el millón de euros por cada uno de ellos. Este periódico ha tratado de conseguir información sobre la futura reconstrucción por parte de la conselleria, pero el silencio ha sido la respuesta.

Sombra en Catarroja

En el caso del único instituto afectado, el de Catarroja, el curso pasado se habilitaron las aulas prefabricadas en el espacio Clara Campoamor, con un patio que se tuvo que ampliarse a una parte de la carretera, ocupando la vía pública, para conseguir más espacio y una nueva sombra provisional que el ayuntamiento ha instalado en la calle Larrodé, al ser un espacio público, como ha explicado el concejal de Educación, José Antonio Cuberos, además de una inversión por parte de la conselleria de 25.000 euros para confort climático.

La alcaldesa, Lorena Silvent, explicó hace unas semanas que conselleria había remitido el proyecto y que las obras del nuevo centro, en el mismo terreno, comenzarían en el curso 2027-2028. "Desde el Ayuntamiento hemos trasladado a la Generalitat la necesidad de agilizar el proceso, porque tenemos a los alumnos en los barracones del Clara Campoamor y creemos que es de máxima prioridad volver a contar con unas instalaciones adecuadas", señalan fuentes municipales.

En Alfafar, el inicio del curso en el CEIP Orba también será en los barracones ubicado en Alfalares y en Massanassa, los alumnos seguirán en las aulas prefabricadas situadas en el polideportivo municipal.

Plan Edificant en Paiporta

En el caso de Paiporta, las instalaciones modulares acogerán a los estudiantes del colegio l’Horta mientras el ayuntamiento continúa la tramitación para la adjudicación de las obras, a través del Plan Edificant, que prevén la demolición y la construcción de un nuevo edificio, y que ya estaban prevista antes de la dana, con la delegación de competencia cedida al ayuntamiento.

Tras una primera adjudicación, el juzgado resolvió el recurso a favor de una de las empresas que se presentaron a la licitación y el consistorio tuvo que volver a empezar el procedimiento. En estos momentos se va a proceder a la licitación de la ejecución del proyecto.

Por otra parte, el proyecto del nuevo instituto La Sénia, también en Paiporta, saldrá a licitación en menos de un mes por más de 16,3 millones de euros. En este caso, se ha previsto la demolición del actual edificio una vez se haya construido el nuevo. Parte de su alumnado estudiará este curso en barracones.

Reclamaciones

Con motivo del inicio del curso escolar 2026-2027 en estas circunstancias, Plan International en España, organización de cooperación y ayuda humanitaria especializada en los derechos de la infancia y la juventud y que lleva desde 2024 documentando el impacto de la dana en la juventud de l'Horta Sud, reclama que la reconstrucción de los municipios afectados por la dana llegue de forma efectiva a los centros educativos y sitúe a niños, niñas y adolescentes en el centro de las decisiones.

"Hay adolescentes en l'Horta Sud que van a empezar el curso, de nuevo, en un aula prefabricada. Eso no es una incidencia menor, es tiempo de su vida escolar transcurrido en condiciones que nadie aceptaría como definitivas", afirma Virginia Saiz, directora general de Plan International en España. “Llevan casi dos años diciendo lo mismo. Quieren volver a un centro que funcione, con espacios dignos, con apoyo psicológico accesible y con adultos que tengan tiempo para atenderles".

"Se ha reconstruido mucho en estos dos años, y desde Plan International lo reconocemos. Pero reconstruir un colegio no es levantar el edificio, es devolverle las condiciones para enseñar. Reclamamos que ningún plan que afecte a la infancia y la adolescencia se diseñe sin haberla escuchado antes", sentencia Saiz.

En su último informe, "De lo urgente a lo importante. La juventud en la reconstrucción después de la dana", presentado el 10 de junio de 2026 en el Castell d'Alaquàs, concluye que la educación se ha convertido en el último escalón de la reconstrucción pese a ser uno de los derechos más vulnerados. Los y las profesionales entrevistados alertan del riesgo de un aumento del abandono escolar, especialmente entre el alumnado que ya partía de una situación de vulnerabilidad.

Por ello, Plan International reclama que los centros educativos sean declarados infraestructuras esenciales en contextos de emergencia, de modo que su recuperación deje de quedar relegada frente a otras prioridades. La organización pide asimismo un plan integral de reconstrucción comarcal con indicadores específicos de impacto en infancia y juventud, y el refuerzo estable de los equipos de salud mental especializados en adolescencia, un ámbito que sigue dependiendo en buena medida de programas temporales.