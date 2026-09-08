Multitudinario "Sopar Comarcal" del PSPV de l'Horta Sud con tirada de cohetes en Alaquàs

El tradicional inicio del curso político por parte de los socialistas en la comarca de l'Horta Sud celebrado en la noche de este pasado lunes en Alaquàs, como cada 7 de septiembre en plenas fiestas, reunió a numerosos alcaldes y alcaldesas de la comarca, así como concejales militantes, invitados por el anfitrión Toni Saura. Los mandatarios de la comarca, uno de los principales graneros de voto socialista y denominada históricamente como el cinturón rojo, recibieron el respaldo del expresidente de la Generalitat Valenciana y exsecretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, así como de la delegada del Gobierno y recién nombrada candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé.

Puig acompañó a Saura y al resto de autoridades durante el paseíllo por la calle Mayor, donde incluso fue invitado a visitar la sede de una filà mora, como ya hizo hace cuatro años, según le recordaron.

Foto de familia de los alcaldes, alcaldesas, ediles y concejalas del PSPV en Alaquàs. / PSPV-PSOE

Tras la tradicional cena en la plaza de la Constitución, algunos de los políticos asistentes procedieron al lanzamiento de cohetes con tenazas con motivo de la Pujà de la Mare de Déu de l'Olivar. Bernabé fue una de ellas, junto a Carlos Fernández Bielsa y José F. Cabanes, entre otros.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sujeta un cohete con tenaza junto a Jose F. Cabanes. / PSPV

El concejal del PP en Llocnou de la Corona y portavoz en la Mancomunitat, Rubén Molina, que pertenece a Amics de la Cordà en Alaquàs, fue uno de los máximos proveedores de la pólvora lanzada por los socialistas con ráfagas de fuego y explosivo final.