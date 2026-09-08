El nuevo IES La Patacona de Alboraia abre sus puertas con carencias pendientes y enganchados a la luz de obra

A falta de menos de 24 horas para el inicio del curso escolar 2026-17, el alumnado del IES la Patacona de Alboraiatiene el aliciente de estrenar un edificio nuevo. Han sido muchos años en barracones y de protestas de toda la comunidad educativa que al final han fructificado en este nuevo centro que responderá a la masificación de la anterior infraestructura. Sin embargo, la alegría no es completa, ya que si bien es verdad que el edificio nuevo está terminado, no está en las condiciones aptas esperadas.

Así lo ha denunciado la comunidad educativa, tras la reunión de la asamblea de docentes este lunes. Directiva y profesores, con el apoyo de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) exigen a conselleria "una solución inmediata para un inicio de curso en condiciones dignas". Uno de los principales problemas denunciados es la falta de una limpieza general de fin de obra, necesaria para garantizar unas condiciones higiénicas básicas antes de que las aulas vuelvan a llenarse de estudiantes. A ello se suman diferentes trabajos de finalización y acondicionamiento que, según la comunidad educativa, todavía están pendientes.

También faltan elementos e infraestructuras considerados esenciales para el funcionamiento cotidiano del centro durante el curso. Entre ellos, denuncian la falta de conexión a internet, especialmente necesaria para realizar trámites administrativos y gestionar la documentación habitual de un instituto, así como la ausencia de pizarras digitales y sistemas de aire acondicionado.

Imagen de una protesta por la degradación de la Educación Pública en el IES de la Patacona / L-EMV

Las deficiencias afectan además a espacios específicos destinados a materias como Dibujo, Informática, Educación Física, Tecnología y los laboratorios, que todavía no estarían completamente adecuados para desarrollar con normalidad la actividad docente.

Desde el equipo directivo, según explica la comunidad educativa, se han realizado "múltiples gestiones" para intentar solventar estas incidencias antes del inicio de las clases. La conselleria ha sido informada «reiteradamente» de los problemas detectados y de que, si no se resuelven, podrían comprometer el comienzo de la actividad lectiva en la fecha prevista.

"Se debería haber preparado en julio y no ahora con prisas"

«El nuevo centro tendría que haber sido preparado en julio y no ahora con prisas», lamenta el profesorado, que considera que las actuaciones pendientes deberían haberse completado con suficiente antelación para garantizar un inicio de curso normalizado.

Pese a esta situación, los docentes aseguran que mantienen su voluntad de que las clases comiencen de la mejor manera posible y que el nuevo edificio pueda convertirse finalmente en la infraestructura educativa que durante años ha reclamado la comunidad de La Patacona.

La comunidad educativa quiere que el estreno del instituto sea motivo de celebración, pero reclama que la apertura se produzca con unas condiciones mínimas de seguridad, higiene y funcionamiento. «Nuestro alumnado se lo merece», reivindican.

Suelo manchado. / L-EMV

Profesorado, familias y alumnado aseguran además que continuarán defendiendo la educación pública y unas instalaciones «dignas» para Alboraia. La comunidad educativa considera que disponer de un centro adecuado es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y una educación pública de calidad y con futuro.

En caso de que las deficiencias no sean solucionadas, advierten de que se movilizarán para reclamar las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del instituto.

Apoyo del Ayuntamiento de Alboraia

El Ayuntamiento de Alboraia también se suma, y apoya las reivindicaciones de la comunidad educativa y de las familias del IES La Patacona. Fuentes municipales afirman a Levante-EMV que "se valora el esfuerzo de la conselleria para que se haya podido poner en marcha el nuevo edifico para el inicio del curso escolar inicio, pero apoyamos las reclamaciones de la comunidad educativa, ya que hay detalles, como el estar enganchados a la electricidad de obra tras no haber dado de alta aún el servicio, que esperamos que la conselleria resuelva lo antes posible para que no entorpezcan el inicio del curso escolar".

Pasillos del IES La Patacona durante las obras. / L-EMV

Del mismo modo, desde el gobierno local agradecen a directiva y porfesorado "todo el esfuerzo" que están realizando para que la vuelta al cole se haga con la mayor normalidad posible.