Picassent celebra la Vallivana con devoción, música y tradición

Picassent ha vuelto a rendir homenaje este 8 de septiembre a la Mare de Déu de Vallivana, patrona del municipio, en una jornada grande de las fiestas locales que ha congregado a numerosos vecinos y vecinas en torno a una de las celebraciones más arraigadas de la localidad.

Los actos han arrancado por la mañana en la Ermita, donde se ha celebrado la tradicional misa de campaña, acompañada por la música de la Societat Artístico-Musical Picassent y la Coral de l’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado.

Una vez finalizada la eucaristía, la Colla de Portadors ha iniciado el tradicional traslado de la imagen de la patrona hasta la iglesia de Sant Cristòfor Màrtir. Durante el recorrido, vecinos y vecinas han acompañado a la Mare de Déu de Vallivana en un ambiente de fervor y emoción, en un itinerario que cada 8 de septiembre se convierte en uno de los momentos más especiales del calendario festivo de Picassent.

La celebración ha continuado durante la tarde con la misa en la iglesia de Sant Cristòfor Màrtir. A su conclusión, la imagen de la patrona ha emprendido el camino de regreso a la Ermita en una solemne procesión, acompañada de nuevo por numerosos vecinos, vecinas y representantes de la localidad.

El Cant de la Carxofa

Uno de los momentos más esperados de la jornada se ha vivido a las puertas del templo, donde el niño José Torrijos ha interpretado el tradicional Cant de la Carxofa, una de las expresiones más singulares y emblemáticas de esta festividad.

La jornada de celebración ha llegado a su fin con pólvora y un espectáculo piromusical, que han puesto el broche a un 8 de septiembre marcado por la devoción a la patrona, la música y las tradiciones que cada año vuelven a unir a todo Picassent en torno a la Mare de Déu de Vallivana.