Las primarias del PSPV se resuelven sin rival en Torrent, Xirivella, Alfafar, Paiporta, Puçol y Picassent

El PSPV-PSOE oficializó este lunes los candidatos y candidatas de Torrent, Paiporta, Xirivella, Alfafar, Puçol y Picassent después de que culminara el plazo abierto el viernes para la presentación de candidaturas a las primarias para elegir alcaldables a las elecciones municipales de 2027 de 31 grandes municipios de la Comunitat Valenciana. Al existir una sola alternativa no fue necesaria una votación interna y el partido ha proclamado a los únicos aspirantes que se han presentado, a la espera de la ratificación definitiva de Ferraz en Madrid.

En Torrent, el actual portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Andrés Campos, presentó el viernes en la sede autónomica dl PSPV-PSOE su candidatura, confirmando así el paso que Levante-EMV avanzó en exclusiva el pasado julio. "Hoy -por el viernes- doy un paso adelante. Lo hago con ilusión, con orgullo y con muchas ganas de trabajar más si cabe por la ciudad que quiero y en la que creo: Torrent", comunicó Campos poco antes de formalizar su candidatura, a la que acudió acompañado del histórico exalcalde Jesús Ros, varios concejales y concejalas (Susi Ferrer, Pascual Martínez, Inma Amat e Inmaculada García Barat), así como de Sacramento Rodríguez, Premio Carta de Poblament y referente de la docencia y la investigación universitaria.

Bajo su premisa "¡Torrent merece más!", Campos declaró que "estoy preparado para asumir esta responsabilidad, para escuchar a nuestros vecinos y vecinas y para construir, junto a toda la ciudadanía, el Torrent que queremos”. Ayer, el partido que lidera la secretaria general, Diana Morant, avaló su liderazgo para enfrentarse en los próximos comicios a la popular Amparo Folgado.

En Paiporta, donde el actual alcalde Vicent Ciscar -sustituyó a Maribel Albalat- anunció hace meses que no se presentaría a liderar la lista en 2027, se ha proclamado al actual secretario de Organización de la agrupación local, Miguel Ángel Ortiz, respaldado por el propio Ciscar y la exalcalesa Albalat.

El PSPV de Xirivella tendrá por primera vez una mujer al frente

En Xirivella, será la concejala socialista Encarna Martí i Camps quien lidere la candidatura socialista en los comicios municipales de 2027. Martí, periodista de profesión, asume este reto marcando como eje central de su proyecto político una reivindicación histórica para la localidad: "mejorar el transporte y garantizar la llegada del metro". La candidata socialista se ha comprometido a trabajar "incansablemente y hacer lo que haga falta para que el metro sea una realidad definitiva", ha señalado en un comunicado. Esta elección supone un "hito histórico" para la formación a nivel local, ya que es la primera vez que una mujer encabeza su candidatura municipal.

“Me enfrento con ilusión a una tarea apasionante y difícil y enormemente orgullosa de poder representar a mi partido, y ojalá que también a Xirivella”, explica la portavoz socialista.

Encarna Martí, candidata en Xirivella. / PSPV-PSOE

"Os vamos a presentar un proyecto ambicioso en transporte, en vivienda, en seguridad, en servicios públicos… sin servilismos ante nadie, que trabaje y reclame lo que necesitamos porque tengo un único objetivo: Xirivella. Si soy alcaldesa, el Ayuntamiento volverá a ser una institución útil que ayude a resolver los problemas de la ciudadanía. Y en cuanto a mí, desde la humildad, pero con firmeza, desde la escucha pero con la verdad, desde la libertad pero con respeto os garantizo dedicación, compromiso y honestidad", concluye Encarna Martí.

En Picassent, donde la histórica alcaldesa socialista Conxa Garcia no repetirá tras seis mandatos al frente del ayuntamiento y la asamblea local ya decidió quién le sustituirá como cabeza de cartel en 2027: el actual edil de Cultura y Fiestas, Jaume Sobrevela.

En Alfafar, el partido se renovó la ejecutiva hace más de un año y el nuevo proyecto lo encabeza Rubén Martínez Navarro, quien asumíó desde junio de 2025 la Secretaría General del PSPV-PSOE de Alfafar y se postuló también a las primarias. Martínez relevó en el cargo a Noelia García, actual portavoz en el consistorio y cabeza de cartel en 2023.

En Puçol, ha confirmado su candidatura la actual portavoz socialista, Ana Gómez-Pimpollo. Será su tercera candidatura, desde que en 2018, como concejala de Urbanismo, ocupó la secretaría general local.

Felicitaciones en el "sopar de la comarca" de Alaquàs

Una vez proclamados al no tener rivales, los candidatos de Torrent, Xirivella y Paiporta, Andrés Campos, Encarna Marí y Miguel Ángel Ortiz, respectivamente, estrenaron el que será su liderazgo en las listas acudiendo en la noche del lunes al tradicional "sopar de la comarca" que organiza el PSPV de Alaquàs cada 7 de septiembre en plenas días grandes de las fiestas, donde recibieron el aplauso del alcalde anfitrión Toni Saura, así como de los numerosos compañeros y compañeras, concejales y edilas de diferentes poblaciones presentes, y de la delegada del Gobierno y también proclamada candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, quien pidió un "fuerte reconocimiento para ellos".

"Hay por aquí también candidatas y candidatos que han sido nombrados y nombradas hoy en la comarca de l'Horta Sud, que yo también les quiero dar un fuerte aplauso y un fuerte reconocimiento. Están Paiporta, Torrent, Xirivella, que se levanten a los que han venido para que podamos aplaudirles" porque "van a ganar las elecciones".

Siguiente proceso con alcaldes en el poder

El siguiente proceso de primarias socialistas municipales se desarrollará en octubre, centrada en los municipios de más de 20.000 habitantes donde gobiernan -como Paterna, Mislata, Burjassot, Alaquàs, Silla o Aldaia-, cuyos alcaldes dispondrán del 5 al 8 de octubre para comunicar si quieren repetir como candidatos a revalidar esa responsabilidad.

En los casos donde confirmen esa voluntad se abrirá un periodo de dos días para que desde sus agrupaciones se diga si alguien quiere primarias, algo que decidirá finalmente el comité electoral federal del partido, ya que se suele dar prioridad a que repitan los alcaldes como candidatos, y en caso de haberlas el calendario abarcará hasta principios de noviembre, cuando se votará.

Desde el PSPV-PSOE han destacado que, para las elecciones del próximo año, cuentan ya con la candidata a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, y antes de noviembre tendrán más de 80 % de las candidaturas a los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana, a diferencia del resto de partidos.