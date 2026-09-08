El PSPV de l’Horta Sud exhibe músculo municipal en Alaquàs y lanza la carrera hacia las elecciones de 2027

El PSPV-PSOE de l'Horta Sud ha arrancado la larga precampaña electoral de ocho meses con una exhibición de unión y una demostración del poder municipal que ostenta en la comarca y que quiere mantener en mayo de 2027. El tradicional "Sopar de la Comarca" que organiza cada 7 de septiembre el partido socialista en Alaquàs con motivo de sus fiestas reunió a más de 200 alcaldes y alcaldesas, ediles y concejalas, así como colectivos vecinales y simpatizantes, con Toni Saura como antitrión en la plaza de la Constitución, frente al Castell, ante el que presenciaron la pujà de la Mare de Déu de l'Olivar.

Este encuentro multitudionario marca el inicio del curso político tras el verano y este año, si cabe, con más importancia de cara a las próximas elecciones municipales. La presencia del expresidente de la Generalitat y exsecretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, dio un espaldarazo a la movilización de los alcaldes, alcaldesas y candidatos de cara a los próximos meses que serán decisivos ante una precampaña y campaña que se prevén muy largas y decisivas para mantener el poder municipal que ahora atesora el partido en la comarca. Junto a Puig también estuvo otro exsecretario general y exalcalde de Alaquàs, Jorge Alarte, que quiso estar presente para respaldar a sus compañeros, así como otro habitual de la cita: el exconseller Vicent Soler, integrante dels Deu d'Alaquàs.

Asistencia de Ximo Puig

El alcalde local Toni Saura quiso destacar la presencia a última hora de la delegada del Gobierno y recién nombrada candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, que ejerció como una especie de 'madrina' de la cita emplazando a cada uno de los alcaldes y alcaldesas a ir con la cara bien alta, sin agacharla, porque en la Comunitat Valenciana "estamos en una muy buena posición y podemos ganar las elecciones. Porque tenemos a los mejores alcaldes y alcaldesas y en esta comarca tenemos el mejor ejemplo con los alcaldes y las alcaldesas que hoy están sentados aquí. La fortaleza municipal de nuestro partido nos hace más fuertes y los alcaldes llevarán a Diana Morán a ser la presidenta de la Generalitat Valenciana en 2027".

Saura agradeció a Bernabé su presencia porque "ha querido estar aquí" y será "la próxima alcaldesa de València", ya que "siempre piensa en la defensa de los servicios públicos". El alcalde de Alaquàs ensalzó a Puig como "referente del buen gobierno y de protección de los ciudadanos, totalmente diferente" al actual gobierno en el Consell de PP-Vox. Y llamó a sus compañeros a "salir a la calle para la recuperación de la dignidad del País Valencià" el próximo mayo.

Bernabé quiso destacar que quiso estar presente en Alaquàs y quelo primero que hizo tras ser designada oficialmente como candidata a la alcaldía de València este lunes es acudir a una población del área metropolitana. Y dejó una promesa: "mi primera tarea como alcaldesa será que el Cap i Casal mire a todos los municipios del área metropolitana". La Delegada del Gobierno añadió que "nunca más el Ayuntamiento de València mirará a otro lado cuando l'Horta necesite ayuda", lanzando una puya a la actual alcaldesa del PP, María José Catalá a la que no nombró: "Se quedaron bomberos, policías en València" sin ser movilizados en la dana y "ella no hizon nada para ayudar a l'Horta Sud".

Notable presencia de alcaldes y alcaldesas

La presencia de alcaldes, alcaldesas fue muy destacada. Entre los presentes estuvieron el secretario general de la provincia de Valencia y alcalde de Mislala, Carlos Fernández Bielsa, el secretario general de la comarca y alcalde de Silla, Vicent Zaragozá, el president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Jose F. Cabanes, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, el de Picanya, Pep Almenar, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, el de Paiporta, Vicent Císcar, así como el alcalde y senador de Paterna, Juan Antonio Sagredo, llegado desde l'Horta Nord, o el de Cullera, Jordi Mayor, y la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, llegados desde la Ribera y la Safor, respectivamente. Otros socialistas presentes que han sido exalcaldes fueron Jesús Ros, Javier Mansilla y Michel Montaner.

Quien tampoco faltó fue Ciprià Ciscar, presidente del PSPV y exconseller, así como el secretario de Organización de los socialistas Vicent Mascarell y el portavoz en las Corts, José Muñoz, o la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y la diputada nacional y presidenta de la Comisión de la dana en el Congreso, Carmen Martínez, la diputada autonómica Mercedes Caballero o la provincial Empar Folgado.

Pilar Bernabé, Jose F. Cabanes y Caros F. Bielsa tiran cohetes en Alaquàs. / C. G. A.

A nivel local, además de Alarte, estuvieron en la cita socialista la exalcaldesa de Alaquàs Elvira García y el exalcade del municipio Albert Taberner.

Felicitación a los nuevos candidatos

Los nuevos candidatos de Torrent, Xirivella y Paiporta, Andrés Campos, Encarna Marí y Miguel Ángel Ortiz, respectivamente, estrenaron el que será su liderazgo en las listas acudiendoal tradicional "Sopar de la Comarca", donde recibieron el aplauso de los numerosos compañeros y compañeras. La también proclamada candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, pidió un "fuerte reconocimiento para ellos".

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Posteriormente a la cena, algunos de los presentes aprovecharon la pujà del Crist para disparar cohetes con tenazas que les ofrecían miembros de Amics de la Cordà.