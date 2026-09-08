Torrent ha llevado este martes el sabor de su chocolate ante más de un centenar de chefs y profesionales de la gastronomía nacional e internacional durante la Presentación de la Cultura del Almuerzo Valenciano, organizada por la Diputació de València en el marco de la Asamblea de Euro-Toques, celebrada en el Centre Cultural La Beneficència.

El municipio ha participado en esta jornada junto a otros 17 municipios valencianos y lo ha hecho de la mano de Chocolates Andreu, que ha instalado un stand para dar a conocer diferentes elaboraciones vinculadas a la tradición chocolatera de Torrent.

Torrent lleva su chocolate ante más de un centenar de chefs europeos. / A. Torrent

Durante el encuentro, la alcaldesa, Amparo Folgado, ha reivindicado la vinculación entre el chocolate y la cultura del almuerzo valenciano. “Para un torrentino, el esmorzar forma parte del día a día. Es quedar un sábado o un domingo con los amigos o con la familia, sentarse en cualquiera de nuestros bares y restaurantes y disfrutar de ese momento de tranquilidad, de tertulia, de conversación y de risas mientras saboreamos nuestros productos”, ha señalado.

Precisamente, Folgado ha puesto en valor la innovación que permite unir dos sabores muy vinculados a esta tradición. “Tenemos chocolate de cremaet, una combinación que une una de las señas de identidad del esmorzar valenciano con la tradición chocolatera de Torrent. El cremaet se puede disfrutar en la taza, pero también podemos descubrir ese sabor a través de una porción de chocolate”, ha afirmado.

Juan Echanove destaca el chocolate de Torrent

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido el encuentro de Folgado con Juan Echanove, quien ha trasladado su admiración por el chocolate de Torrent y ha recordado que lo ha probado en diferentes ocasiones durante sus visitas a la ciudad con motivo de sus actuaciones teatrales, calificando su sabor como “muy especial”.

Chocolate de Torrent en uno de los stands. / A. Torrent

La alcaldesa ha agradecido las palabras del actor y ha asegurado que “es una enorme satisfacción comprobar cómo un producto elaborado en nuestra ciudad permanece en el recuerdo de quienes nos visitan”.

La alcaldesa ha subrayado además la importancia de que las administraciones contribuyan a generar espacios en los que los productores locales puedan mostrar la calidad de sus elaboraciones. “Tenemos empresas y profesionales que convierten nuestros productos en auténticos embajadores de Torrent. Nuestro compromiso es acompañarlos, ayudar a hacerlos visibles y aprovechar escaparates como este para que el nombre de nuestra ciudad llegue cada vez más lejos”.

Folgado ha defendido, además, el valor promocional de este tipo de encuentros para los productos locales. “Hoy no solo estamos dando a probar nuestro chocolate; estamos contando quiénes somos. Cada producto que se elabora en Torrent lleva detrás empresas, trabajadores, tradición, innovación y muchas generaciones de esfuerzo”, ha afirmado. La jornada ha permitido así situar el chocolate de Torrent como uno de los productos vinculados a la identidad gastronómica del municipio, en un encuentro que ha reunido a profesionales de la cocina de distintos puntos de España y Europa.