Aldaia utiliza un dron para identificar las parcelas abandonadas quemadas en les Barraques y multar a sus dueños

Aldaia ha utilizado un dron para identificar las parcelas abandonadas de les Barraques en las que se produjo la propagación del incendio registrado el pasado 26 de julio, una actuación que permitirá avanzar en el expediente sancionador iniciado por el ayuntamiento contra los propietarios de terrenos que no hayan cumplido con sus obligaciones de mantenimiento.

El vuelo del dron permitirá verificar sobre el terreno qué parcelas presentaban condiciones de abandono o una falta de mantenimiento que pudiera haber favorecido la propagación de las llamas durante el incendio que afectó a la zona del Pla de Quart y que obligó incluso a desalojar preventivamente el centro comercial Bonaire, viviendas próximas y un hotel.

"Multa a los dueños de los solares abandonados implicados en el incendio"

Esta actuación forma parte del expediente iniciado el 30 de julio, apenas cuatro días después del incendio, mediante una providencia firmada por el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, "para multar a los dueños de los solares abandonados implicados en el incendio de les Barraques".

A partir de la información obtenida mediante la inspección, el consistorio podrá determinar qué parcelas se vieron implicadas en la propagación del fuego por falta de un mantenimiento adecuado o por su estado de abandono. Estos terrenos serán los que queden afectados por el expediente sancionador actualmente en marcha.

La medida supone un avance respecto a la situación denunciada por los vecinos en el pleno municipal del pasado 28 de julio, celebrado apenas dos días después del incendio. Entonces, residentes de les Barraques reclamaron al ayuntamiento la limpieza urgente de las parcelas abandonadas y criticaron la "falta de medidas preventivas ante el riesgo de incendio".

Terrenos sancionados por su estado de conservación

Durante aquel pleno, Luján se comprometió a mantener una reunión con los afectados y los técnicos municipales para analizar la situación de la zona y determinar qué actuaciones podía llevar a cabo el ayuntamiento. Ahora, el consistorio ha iniciado actuaciones concretas para identificar los terrenos que podrían acabar siendo sancionados por su estado de conservación.

El consistorio señala además que está trabajando de forma coordinada con los vecinos de les Barraques y Coscollar, con quienes está realizando el seguimiento de los diferentes pasos y medidas que se están adoptando dentro de este expediente.

La inspección mediante dron permitirá así disponer de una identificación más precisa de las parcelas afectadas antes de avanzar en el procedimiento, en un conflicto que los residentes ya trasladaron públicamente al ayuntamiento después de un incendio que, según denunciaron, "pudo poner en riesgo sus viviendas por la presencia de terrenos abandonados y con abundante vegetación".