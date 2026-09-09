Los 340 alumnos del CEIP Germanells de Rafelbunyol empiezan el curso fuera de su centro

Ni en su colegio, ni en aulas prefabricadas, los 340 alumnos del CEIP Germanells de Rafelbunyol trasladados en febrero en Verge del Miracle, y El Parc seguirán ahí este curso que se inicia hoy 9 de septiembre, después de que conselleria de Educación no haya instalado los barracones prometidos durante la ejecución de las obras declaradas de emergencia para solucionar las grietas aparecidas y que se tendrían que ejecutar en este primer trimestre del curso 2026-27.

Han pasado más de seis meses desde que 97 alumnos de Infantil y 245 de Primaria, fueron realojados en 14 aulas del colegio Verge del Miracle, colindante al CEIP Els Germanells, y 4 de la escoleta municipal El Parc, por prevención para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa ante la aparición de grietas en un edificio de reciente construcción.

Se trataba de un traslado "provisional", así lo garantizó la conselleria de Educación, quien el pasado 16 de julio decretó el procedimiento de emergencia para los trabajos de diagnóstico y evaluación del terreno, así como de la redacción del proyecto de ejecución que determinará las medidas correctoras necesarias, con un presupuesto de más de 80.000 euros. Mientras tanto, la solución provisional planteada pasaba por instalar aulas prefabricadas dentro del propio recinto escolar para reagrupar progresivamente al alumnado reubicado.

Salida del cole del CEIP Germanells que se ha desalojado tras la aparición de grietas. / Germán Caballero

Desde ese 16 de julio el consistorio ha estado trabajando para que la zona estuviera preparada para implantar las aulas prefabricadas. "Durante agosto el Ayuntamiento no ha estado esperando. Hemos seguido trabajando, hemos contratado y tramitado la documentación técnica necesaria y, a día de hoy, tenemos aprobadas y perfectamente definidas las actuaciones previas para la implantación de los aularios, con un presupuesto actualizado de 48.113,12 euros. Hemos avanzado todo lo que estaba en nuestra mano para que ningún trámite municipal pueda retrasar la solución. Ahora necesitamos una respuesta ejecutiva de la conselleria", señala el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, quien asegura afrontar este inicio de curso del CEIP Germanells "con una preocupación evidente, aunque también con la voluntad de seguir trabajando y colaborando con la Generalitat para avanzar cuanto antes hacia una solución".

Reclamación

El gobierno de Rafelbunyol , además, reclama los 47.645,64 euros de gastos extraordinarios que ha tenido que asumir para hacer posible la reubicación y garantizar la continuidad educativa. "También exigimos determinar cómo va a asumir la Generalitat las actuaciones necesarias para la implantación de las aulas prefabricadas. No estamos pidiendo volver a sentarnos para empezar de cero, sino dar continuidad a lo trabajado en la reunión del 16 de julio y determinar el mecanismo administrativo y económico que permita ejecutar estas actuaciones y avanzar conforme al calendario previsto para las aulas prefabricadas", aclara.

Fran López pide colaboración: "Desde febrero nuestra actitud ha sido de máxima colaboración institucional y va a continuar siéndolo. Cuando ha habido que actuar con rapidez para garantizar la escolarización de los niños y niñas, el ayuntamiento lo ha hecho y ha adelantado los recursos necesarios. Pero esa colaboración no puede significar que una situación extraordinaria vinculada a una infraestructura educativa termine siendo financiada con recursos municipales", advierte.

La prioridad del consistorio son los 340 alumnos y alumnas, sus familias, así como el equipo directivo y docente. Recuerdan que como ayuntamiento ya han realizado el trabajo técnico y administrativo "que estaba en nuestra mano" y están preparados para continuar inmediatamente "en cuanto la Generalitat determine el mecanismo de financiación y ejecución de estas actuaciones.”