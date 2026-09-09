Así fue el canto de la Carxofa a la Verge de l’Olivar en Alaquàs
La niña Violeta Sena Niubó interpretó el motete a la Mare de Déu de l’Olivar con gran naturalidad durante los actos centrales de las fiestas locales
La niña Violeta Sena Niubó cantó este martes la Carxofa de Alaquàs dedicada a la Mare de Déu de l’Olivar junto a la parroquia en uno de los días grandes de las fiestas.
El motete fue interpretado por parte de la pequeña de 11 años con una gran naturalidad y una acompasada entonación con la orquesta dirigida por Quique Parreño.
El numeroso público congregado al término de la procesión de la Virgen ovacionó al “angelet” con un largo aplauso a la vez que se disparaba un castillo de fuegos artificiales.
“Me hacía ilusión cantar. El año pasado era la primera vez que formaba parte del coro y este año he reunido el valor de presentarme”, manifestaba hace unos días a Som Alaquàs TV Violeta, alumna del colegio Mare de Déu de l’Olivar, así como del centro autorizado de la Unió Musical. Al término de su canto a la Virgen se mostraba muy satisfecha con su interpretación.
Esta noche será el turno de Rubén Camañás Parreño, que cantará el motete dedicado al Crist de la Bona Mort desde la Carxofa instalada junto al Castell al término de la procesión.
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