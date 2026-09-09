Catarroja presenta unas Fiestas 2026 centradas en la participación, las tradiciones y el “orgullo de pueblo”

Las fiestas de Catarroja este año pone especialmente el acento en la participación ciudadana, las tradiciones locales y el papel de las asociaciones, cofradías, filaes, sociedades musicales, clubes y colectivos que dan vida a las celebraciones.

En la presentación del programa, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha definido la edición de este año como unas fiestas marcadas por la “ilusión y el orgullo de pueblo”, con la voluntad de poner en primer plano aquellos actos que explican mejor la identidad cultural y comunitaria de Catarroja.

“Las Fiestas de Catarroja no las hace solo el Ayuntamiento. Las hacen las cofradías, las filaes, las sociedades musicales, las asociaciones, los clubes, los colectivos, nuestro vecindario y todas las personas que participan en cada acto”, ha destacado Silvent.

Gastronomía, Port y Albufera

Una parte central de la programación volverá a concentrarse en el Port de Catarroja y la Albufera, con actos que conectan fiesta, gastronomía y patrimonio natural. El 13 de septiembre se celebrará el Esmorzar Popular en el Port, con bocadillos y bebida, salidas en barca, exhibición de vela latina y el tradicional Concurso de Barquet a Perxa.

El 26 de septiembre llegará el LIV Concurso Internacional de Allipebre de Catarroja, Fiesta de Interés Turístico Autonómico y certamen gastronómico más antiguo de la Comunitat Valenciana dedicado a este plato típico de la Albufera. Este año se prepararán 2.000 raciones para el público y se habilitará una carpa abierta a participantes y visitantes.

Al día siguiente, el 27 de septiembre, se celebrará la Festa de la Sega de l’Arròs, organizada con la D.O. Arròs de València, con demostraciones de siega manual, agricultores veteranos, exhibiciones culinarias y raciones de arroz a precios populares.

La programación recupera también el vínculo histórico de las fiestas con la siega del arroz a través del proyecto “L’espiga es torna daurada”. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, que este año cumple 130 años, tendrá también una presencia destacada con la romería, la cena de hermandad, la misa, la procesión y el resto de actos vinculados al Cristo.

Vuelve el Castell Fester

Uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas volverá este año a la plaza del Mercat: el Castell Fester. Después de que el anterior quedara destruido por la dana, las filaes e Intercomparsa mantuvieron viva la celebración el año pasado sin este elemento. En 2026, Catarroja recupera el Castell Fester como pieza central de los actos de Moros y Cristianos.

El 19 de septiembre se celebrarán las XXXII Fiestas de Moros y Cristianos de Catarroja, reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Provincial. La Nit de l’Entrada volverá a implicar también al Mercado Municipal y, antes de la Gran Entrada, se estrenará el pasodoble “Catarrogins”, de Vicente Almarche, dedicado a la Filà Contrabandistes. También regresarán actos como La Glòria y la Entrada de l’arròs al Castell, que escenifica el origen de las fiestas y su vinculación con la siega del arroz.

El Cant de la Carxofa mira al futuro

El Cant de la Carxofa será otro de los grandes ejes patrimoniales de las Fiestas de Catarroja 2026. Se celebrará el 20 de septiembre, después de la procesión del Santísimo Cristo de la Piedad, en la plaza de la Llotgeta, recuperando una de las imágenes más propias de la tradición: una niña volverá a cantar desde la Carxofa. La angeleta de 2026 será Ana Oliver, que interpretará el motete acompañada por la coral y la orquesta locales.

Además, Catarroja trabaja junto con el resto de municipios que mantienen viva esta tradición para impulsar su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial, con el objetivo de garantizar su protección y transmisión a las futuras generaciones.

La música del pueblo

La programación reserva también un espacio destacado a las bandas y sociedades musicales locales. El 10 de septiembre, la Banda Municipal de València ofrecerá un concierto en homenaje a Salvador Chulià, con diversas piezas en reconocimiento a su trayectoria. El 13 de septiembre actuará la Societat Unió Musical de Catarroja y el 20 de septiembre será el turno de la Societat Musical L’Artesana de Catarroja, ambos conciertos en la plaza del Mercat.

Deporte, infancia y juventud

Las Fiestas de Catarroja 2026 incorporan también un amplio bloque de actividades deportivas y de participación. La programación incluye baloncesto 3x3, zumba, deporte inclusivo, karts a pedales, la V Marcha Senderista Catarrogina Rutes Mil, el Ring Ring 2026, la III Marcha Solidaria AFAC, la Volta a Peu 10K Port de Catarroja y torneos de tenis.

Para infancia y juventud habrá cine de verano, talleres, torneo de ping-pong, Holi Fest con espuma, PequeDisco, fanzine y dibujo de cómic, juegos de mesa, Cata la Nit, taller de percusión y batucada.

La Maria, Nil Moliner y Fangoria

Los actos de gran formato completarán la programación. El 24 de septiembre, la Nit Estellés combinará cena popular, lectura abierta de poemas de Vicent Andrés Estellés y la actuación de La Maria.

El 25 de septiembre tendrá lugar el concierto tributo “El Canto da Estopa a Melendi”, mientras que el 27 de septiembre se incorpora, atendiendo a una petición de la ciudadanía, un tardeo con Rosas Kamikazes, tributo a Amaral y La Oreja de Van Gogh.

Los dos conciertos principales serán Nil Moliner, el 26 de septiembre, y Fangoria, el 28 de septiembre, en el Recinto Ferial de Mundial 82.

Un Recinto Ferial con más seguridad y servicios

La concejala de Fiestas, Nuria Marín, ha explicado que el Recinto Ferial de Mundial 82 estará completamente perimetrado y contará con doble acceso y doble control de entrada. El Ayuntamiento ha incrementado un 23,9 % el esfuerzo destinado a seguridad, prevención y autoprotección respecto al año pasado.

El dispositivo incluirá Policía Local, Protección Civil, seguridad privada, cuatro cámaras de vigilancia, Punto Violeta, refuerzo de la iluminación, vigilancia mediante dron y pulseras Centinela para detectar posibles alteraciones o sustancias en bebidas.

Además, el recinto incorporará por primera vez un escenario cubierto, pensado también para reducir el impacto acústico y las molestias vecinales, una zona de food trucks, servicio de barra gestionado por diversas asociaciones y una carpa de lactancia.