Educación
Cerca de 4.000 alumnos comienzan el curso en Paiporta con música, abrazos y mucha emoción
El Ayuntamiento da la bienvenida a los 3.764 alumnos que regresan a las aulas tras haber invertido más de 20.000 euros en mejorar la climatización de los centros educativos
Música, abrazos y mucha emoción es el ambiente que se ha respirado en la vuelta a las aulas de los cerca de 4.000 alumnos de Paiporta. Este año, las aulas del municipio acogen a 3.764 alumnos; en concreto, 2.120 cursan Educación Infantil y Primaria, mientras que 1.644 estudian ESO y Bachillerato.
El Ayuntamiento ha aprovechado esta jornada para poner en valor el trabajo de toda la comunidad educativa, así como las actuaciones desarrolladas durante los últimos meses para mejorar las condiciones de los equipamientos educativos. El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, y la concejala de Educación, Olga Sandrós, han dado la bienvenida al profesorado y al alumnado en esta primera jornada lectiva.
La concejala de Educación ha destacado que «Paiporta cuenta con un gran equipo docente, comprometido cada día con la educación y con el acompañamiento de nuestros niños, niñas y jóvenes. Desde el Ayuntamiento queremos estar al lado de los centros y de las familias, escuchando sus necesidades y trabajando para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa».
Por su parte, Císcar ha deseado «un muy buen inicio de curso a todo el alumnado, al profesorado, a las familias y a toda la comunidad educativa». El alcalde ha señalado que «la educación es una de las principales herramientas que tenemos para construir el futuro de nuestro municipio y continuaremos trabajando para que Paiporta cuente con una educación pública, de calidad y en valenciano».
Entre las actuaciones municipales desarrolladas destaca la inversión de más de 20.000 euros en la climatización de los centros educativos, con el objetivo de mejorar el confort del alumnado y del profesorado y garantizar unas condiciones adecuadas durante el desarrollo de la actividad lectiva.
Caminos escolares más seguros
Coincidiendo con la vuelta a las aulas, la Policía Local ha puesto en marcha una campaña enmarcada en el proyecto Caminos Escolares Seguros, con recomendaciones dirigidas al alumnado, las familias y el conjunto de la ciudadanía.
La iniciativa tiene como objetivo reforzar la seguridad en los desplazamientos a los centros de enseñanza y recordar la importancia de respetar las normas de circulación, extremar la precaución en los entornos escolares y facilitar unos accesos seguros para todas las personas que cada día se desplazan a los centros.
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