Los Comités de reconstrucción denuncian que 3.000 alumnos siguen sin colegios reconstruidos casi dos años después de la dana

Prácticamente dos años después de la catástrofe, cerca de 3000 estudiantes de poblaciones como Massanassa, Alfafar, Paiporta y Catarroja han vuelto en las aulas sin que la Consellería de Educación haya iniciado ninguna obra de reconstrucción de los centros educativos que quedaron destruidos. Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) denuncian que estas aulas prefabricadas (barracones) se encuentran "en condiciones de precariedad climática y no cuentan con los espacios necesarios para garantizar la seguridad de alumnado y docentes", así como tampoco con recursos que permitan que el profesorado pueda impartir las clases "en condiciones óptimas y el alumnado lograr el aprendizaje deseado".

Además, afirman que se prevé que los centros educativos afectados "se reconstruyan en ubicaciones que se han demostrado altamente inundables", hecho que pone en entredicho la seguridad a largo plazo de toda la comunidad educativa, según advierten.

Valencia. VLC. Vuelta al cole en barracones en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja / Miguel Ángel Montesinos / LEV

"A pesar de que la educación de los niños y las niñas tendría que ser una prioridad, ésta ha quedado en el último lugar de los planes de reconstrucción a pesar de que son muchas las voces que alertan del grave impacto que esta situación puede provocar en el futuro académico, pudiéndose dar, incluso, un incremento del abandono escolar, especialmente entre el alumnado más vulnerable.

Ausencia de sistemas de predicción de crecidas de ríos y barrancos

Este verano ha evidenciado que la emergencia climática "avanza de una forma mucho más rápida a la anunciada por la comunidad científica", provocando olas de calor interminables, incendios forestales incontrolables, rebentones térmicos y la muerte de centenares de personas. Todas las predicciones apuntan a una temporada de lluvias en la que podrían darse situaciones meteorológicas especialmente extremas, "pero, aun así, en la zona afectada por la Dana la Generalitat Valenciana continúa sin implementar sistemas de predicción de crecidas de ríos y barrancos y buena parte de los ayuntamientos no han presentado públicamente sus Planes de Emergencia ni han impartido formación al respecto, de forma que, en caso de darse una nueva situación de emergencia, la población volvería a encontrarse en peligro", denuncian.

Por todo eso, desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción exigen:

1. Declaración de infraestructuras esenciales: que los centros educativos sean declarados infraestructuras esenciales, que tengan prioridad absoluta en los planes de reconstrucción y no quedan relegados ante otras obras.

2. Aceleración de los plazos de reconstrucción y reducción de los plazos administrativos que mantienen paralizadas las demoliciones y construcciones de centros educativos.

3. Zonas seguras: que los centros sean reconstruidos en zonas seguras y no en aquellas donde ya ha quedado demostrado que el agua tenía una fuerte capacidad de destrucción.

4. Participación del alumnado y de los docentes en las decisiones sobre el diseño de los nuevos centros.

5. Reforzar los equipos docentes para una mejor tarea educativa y de acompañamiento tanto a alumnado como profesorado, además de implantación de programas de apoyo escolar y emocional.

6. Apoyo económico y humano a ayuntamientos para una mejor gestión y coordinación con centros educativos afectados e inspección Educativa.

7. Presentación de los Planes de Emergencia: que, de forma urgente, los ayuntamientos presentan a la población el Planes de Emergencia y efectúan las formaciones pertinentes, para garantizar una respuesta óptima en caso de necesidad.

8. Instalación de sistemas de megafonía o bando que sean autónomos de la red eléctrica y que permiten comunicarse con la población.

9. Implantación de sistemas de predicción de crecidas de ríos y barrancos por parte de la Generalitat Valenciana.

10. Ejecución del presupuesto destinado a emergencias: que la Generalitat Valenciana no solo ejecuto el presupuesto destinado a las emergencias sino que lo amplío hasta garantizar que todo el pueblo valenciano será atendido en caso de emergencia