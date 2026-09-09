La Diputación licita las obras para ampliar y mejorar la seguridad de la CV-401 entre Alfafar y el Saler

El área de Carreteras de la Diputación de Valencia licitará esta semana las obras de ampliación y mejora de la seguridad de la CV-401 en el tramo comprendido entre las dos glorietas situadas junto a la conexión con la V-31, entre los términos municipales de Alfafar y Sedaví. La actuación, con un presupuesto de 1,4 millones, permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad de una vía por la que transitan más de 10.000 vehículos diarios.

Los trabajos afectarán a unos 400 metros de carretera y contemplan principalmente la ampliación de la plataforma actual, que pasará de seis a ocho metros de anchura, manteniendo dos carriles de circulación. También se actuará sobre el trazado y el firme, actualmente deteriorado, y se mejorarán las condiciones de seguridad en una zona que cuenta con numerosos accesos directos a parcelas y caminos.

La elevada intensidad de tráfico que soporta esta vía ha llevado a la Diputación a plantear una actuación que permita mejorar tanto la circulación como la seguridad de los usuarios.

Un itinerario ciclopeatonal conectado con el Anillo Verde

Uno de los elementos destacados del proyecto será la construcción de un nuevo itinerario ciclopeatonal de tres metros de ancho, que discurrirá en paralelo a la CV-401 y conectará las dos glorietas incluidas en el tramo de actuación.

Estado actual del tramo de la CV-401 entre Alfafar y El Saler. / Diputación de Valencia

El recorrido permitirá además enlazar con el Anillo Verde Metropolitano, favoreciendo los desplazamientos a pie y en bicicleta y ofreciendo una alternativa más segura al vehículo privado.

Para reforzar la protección de los usuarios, el itinerario estará físicamente separado de la calzada mediante una barrera de protección. Además, el proyecto contempla la instalación de iluminación LED alimentada mediante energía solar en uno de los puntos singulares del recorrido.

La responsable de Carreteras de la Diputació, Reme Mazzolari, ha destacado que la intervención “supone un paso más para conseguir una red viaria provincial adaptada a los distintos modos de movilidad”.

“Con este proyecto humanizamos esta vía y conseguimos un doble objetivo: mejorar la seguridad y fomentar una movilidad más respetuosa con el medio ambiente”, ha añadido Mazzolari.

Cinco meses de obras sin cortar la carretera

El proyecto establece un plazo de ejecución de cinco meses. Durante este periodo, la Diputación prevé mantener abierta la CV-401 y evitar el corte total de la carretera, de manera que se pueda mantener la circulación en ambos sentidos.

No obstante, durante determinadas fases de los trabajos el tráfico podrá regularse provisionalmente mediante semáforos para garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los trabajadores.

La planificación de las obras también contempla mantener los accesos a las propiedades colindantes y a los caminos existentes, con el objetivo de reducir al mínimo las molestias y afecciones durante la ejecución.

La actuación pretende así mejorar las condiciones de una carretera con una elevada intensidad de tráfico y, al mismo tiempo, incorporar nuevas soluciones para favorecer los desplazamientos ciclistas y peatonales en el entorno metropolitano.