La duplicación de la CV-32 eliminará los pasos de peatones a nivel y creará una pasarela para conectar Museros y Massamagrell

La duplicación de la CV-32 entre Museros y Massamagrell no se limitará a ampliar de dos a cuatro carriles los dos kilómetros que actualmente actúan como cuello de botella. La actuación incorpora una transformación de los itinerarios peatonales, ciclistas y agrícolas de la zona, con la eliminación de los actuales pasos de peatones a nivel, la construcción de una nueva pasarela ciclopeatonal y la creación de pasos inferiores para atravesar la zona de la glorieta que conecta ambos municipios.

Así lo ha explicado la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez, en declaraciones a Levante-EMV, durante la visita a las obras, quien ha incidido en que el proyecto va mucho más allá de la ampliación de la calzada. “No consiste solo en duplicar dos kilómetros de carretera”, ha señalado. Según ha explicado, el objetivo es también “mejorar la seguridad vial e integrarla en un entorno muy consolidado donde tenemos mucha movilidad entre municipios y mucha movilidad peatonal”.

Uno de los principales cambios será la eliminación de los pasos de peatones que actualmente permiten cruzar la CV-32 a nivel. En su lugar, se construirá una pasarela metálica ciclopeatonal junto a la CV-300, que permitirá dar continuidad a la Vía Xurra y garantizar un cruce seguro sobre la carretera.

La infraestructura tendrá además una utilidad cotidiana para los vecinos de ambos municipios. Martínez ha puesto como ejemplo a los estudiantes de Museros que se desplazan hasta Massamagrell para acudir al instituto, debido a que la nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad entre ambos municipios sin obligar a los peatones y ciclistas a compartir los puntos de mayor riesgo.

Mapa con las actuaciones en la carretera de la Gombalda, duplicación de la calzada de la CV-32 a su paso por Museros y Massamagrell. / L. F.

Dos pasos inferiores para atravesar la glorieta

La actuación también contempla un nuevo itinerario peatonal en el entorno de la glorieta que conecta la avenida principal de Museros con Massamagrell. En este punto, el recorrido se resolverá mediante dos pasos inferiores, de manera que los peatones y ciclistas puedan atravesar la zona sin cruzar directamente los carriles de circulación.

La actuación permitirá así generar un itinerario continuo paralelo a la CV-32 que conectará con las rutas ciclistas ya existentes. “Con esta pasarela le damos el cruce seguro sobre la CV-32, pero además también generamos todo un itinerario paralelo a esta carretera”, ha explicado Martínez.

Este recorrido conectará, una vez finalizadas las obras, con el itinerario existente en el extremo de la actuación y permitirá enlazar con otros espacios naturales y de ocio del entorno. “Estamos creando itinerarios de ocio, uniendo con la Calderona, y también de movilidad cotidiana de los vecinos para distancias cortas”, ha señalado la directora general.

El objetivo ha añadido, es ofrecer alternativas a los desplazamientos en vehículo privado: "Darles opciones seguras al coche".

La alcaldesa de Museros, Cristina Civera, el conseller Martínez Mus y el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez. / L. F.

Un nuevo paso para los agricultores sin entrar en la carretera

La actuación incorpora además una infraestructura específica para el tráfico agrícola. Se ha construido un nuevo cajón que permitirá conectar los caminos agrícolas de la huerta situada al oeste de Museros con los de Massamagrell sin necesidad de incorporarse a la CV-32.

Según ha explicado la directora, esta solución pretende evitar que los vehículos agrícolas tengan que utilizar una carretera de alta capacidad para desplazarse entre parcelas y caminos rurales.

Pantallas para reducir el ruido junto a las viviendas

La obra también contempla medidas para reducir el impacto acústico de la ampliación. En concreto, se instalarán pantallas antirruido en los puntos donde las viviendas se encuentran más próximas a la carretera, especialmente en el entorno de la glorieta y en otras zonas residenciales afectadas.

"La ubicación de las pantallas se ha determinado en función de los estudios técnicos", ha explicado la directora general. Por todo ello, Martínez insiste en que la actuación debe entenderse como algo más que una simple ampliación de la calzada. “Más que una duplicación es una mejora de la seguridad y la integración de la carretera en el entorno”, ha resumido.

"Podría retrasarse algún mes"

Mientras tanto, el conseller Vicente Martínez Mus ha reconocido que la finalización de los trabajos podría retrasarse “algún mes” respecto al plazo inicial de dos años. Las obras comenzaron el 27 de enero de 2025 y la Generalitat mantiene que avanzan a buen ritmo, aunque han surgido algunos obstáculos durante su ejecución, principalmente relacionados con líneas eléctricas que atraviesan la carretera.

“Igual nos vamos a atrasar algún mes en el final de la obra”, ha admitido el conseller, que, no obstante, ha asegurado que el grado de ejecución se encuentra aproximadamente en los niveles previstos a estas alturas. La actuación, con una inversión de 17,1 millones de euros, permitirá duplicar los dos kilómetros de la CV-32 entre Museros y Massamagrell y pasar de dos a cuatro carriles.