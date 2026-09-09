Vuelta al cole
"Esperamos que la Conselleria se ponga las pilas": 340 alumnos de Rafelbunyol empiezan el curso fuera de su colegio
El alumnado del CEIP Germanells, cerrado por grietas, inicia el nuevo curso repartido entre el CEIP Verge del Miracle y la escoleta El Parc, a la espera de las aulas prefabricadas anunciadas por Educación
Los 340 alumnos y alumnas del CEIP Els Germanells de Rafelbunyol han vuelto este miércoles, 9 de septiembre, a las aulas después de las vacaciones de verano, aunque lo han hecho lejos de su centro educativo y sin las aulas prefabricadas que la Conselleria de Educación había planteado como solución provisional durante las obras de reparación del colegio.
A las 9:00 horas, los centros han comenzado a abrir sus puertas para recibir al alumnado. Las familias han acompañado esta mañana a sus hijos e hijas en un inicio de curso marcado, de nuevo, por una situación excepcional: los escolares de Els Germanells permanecen reubicados en el CEIP Verge del Miracle y en la escoleta municipal El Parc, los mismos espacios en los que terminaron el pasado curso.
El traslado se remonta al pasado mes de febrero, cuando la Conselleria decidió desalojar preventivamente el CEIP Els Germanells tras detectarse grietas y otras patologías en uno de los edificios del centro. La medida afectó a las 18 aulas del colegio y obligó a distribuir a los 340 alumnos entre centros próximos: 16 aulas en el Verge del Miracle y dos en El Parc, con el objetivo inicial de que se tratara de una solución temporal mientras se estudiaba el origen de las deficiencias.
"Ahora tenemos menos aulas disponibles"
Un padre del CEIP Verge del Miracle, uno de los centros que acoge al alumnado de Els Germanells, ha mostrado también su preocupación por la situación y ha reclamado una solución cuanto antes. “Queremos que se solucione porque les apoyamos y sabemos lo que hay. Esperamos que la Conselleria se ponga las pilas, porque aquí hay más niños y menos aulas disponibles para el colegio Verge del Miracle y tampoco son condiciones”, ha señalado en declaraciones a Levante-EMV.
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