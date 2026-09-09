«¡Pero si no está acabado!»: Así estrena curso el nuevo IES La Patacona tras 15 años en barracones

El nuevo IES La Patacona de Alboraia ha comenzado las clases entre ilusión y decepción, estrenando edificio, después de 15 años en barracones. Las obras se han retrasado lo que ha provocado que este miércoles el curso empiece con luz de obra, sin aire acondicionado y sin una necesaria limpieza tras las obras. Los cérca de 700 alumnos han empezado a llegar sobre las nueve y media. Este lunes les tocaba el turno a primero de la ESO y Bachillerato.

“El edificio está, pero las condiciones no son las adecuadas”, explican desde el claustro de profesores, que ha recibido esta mañana la visita de la inspección educativa. Entre otros inconvenientes explican que falta equipamiento de los laboratorios, estanterías, internet y línea telefónica. Además, un operario arreglaba la puerta con una radial mientras entraban los alumnos. “Les ha pillado el toro”, comentaban entre ellos.

Los profesores han tenido que limpiar sus despachos y traer estanterías

Los alumnos entraban con poca fe. “Aquí no hay aire acondicionado”, decía un grupo. “¡Pero si no está acabado!”, comentaban. El claustro se ha concentrado con pancartas a las puertas del centro este primer día. “Inspección ha tratado de normalizar la situación, pero las obras deberían haberse acabado en diciembre”, comentan, atendiendo a los plazos que se habían dado.

Profesores y personal trasladando estanterias al nuevo IES Patacona. / Lucía Company

El AFA también ha tomado cartas en el asunto y ayer organizaron un grupo de limpieza y acudieron al centro cargadas con escobas y recogedores. “Hay muchísimo polvo”, explican. “A mi hijo le he puesto una bayeta en la mochila para que se limpie la mesa”, comenta la madre de un alumno. “Está todo lleno de cajas vacías y sillas apiladas”, añade.

El personal del centro, con sus coches particulares, están trayendo estanterías de la biblioteca del otro centro para tener servicio. “No tenemos donde poner las cosas”, explican. Esta mañana han hecho ya tres viajes.

"Hemos pasado mucho calor"

Comienzan a salir los alumnos de segundo de bachillerato. “Mucho calor, hemos estado con abanicos y libretas”, comentan. “Mañana todos con pantalón corto”. “Dicen que está limpio, pero si pasas el dedo por las mesas y las sillas te manchas de polvo”, añaden. “Si tenemos que empezar mañana así…”, dejan al aire.