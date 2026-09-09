Polémica por el 'tasazo' en Torrent: el PSPV-PSOE promete derogarlo y devolver 4 millones

El "tasazo" ha vuelto a enfrentar a populares y socialistas en Torrent, como lo hizo anteriormente con los mupis informativos municipales que advertían de la medida. La aplicación de la Ley 7/2022 que obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa específica para financiar la gestión de residuos y la aplicación del consistorio en el consumo del agua ha hecho que los recibos se disparen, levantando las críticas de los consumidores, que se han dado cuenta tras su aplicación en el primer recibo.

El candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía, Andrés Campos, ha explicado este lunes en rueda de prensa su intención de derogar la actual ordenanza y aprobar una nueva más justa, así como devolver a los vecinos los 4 millones que el Ayuntamiento ingresa de "forma injusta". De igual forma, ha propuesto un debate a la alcaldesa, Amparo Folgado, para tratar el tema del ‘basurazo’ con el que "está asfixiando la economía de las familias torrentinas".

"La ley obliga a tener un recibo diferenciado, pero no obliga a cobrarlo así", ha explicado. “Los tramos, las cantidades y el modelo concreto que se ha elegido en Torrent son decisiones municipales”, ha señalado. Como ejemplo, ha destacado que un hogar que consume hasta 65 metros cúbicos de agua paga 47,19 euros, mientras que por consumir 65,01 metros cúbicos pasa a pagar 147,29 euros. “Por un vaso de agua, una familia puede pagar más de cien euros adicionales. Un sistema tributario debe evitar estos precipicios”, ha afirmado.

Igual que en Valencia

“Una ordenanza requiere un estudio específico de Torrent y sus características, entonces: ¿Cómo es posible que la tasa de residuos de Torrent sea una copia exacta de la de Valencia capital, solo que aumentada en un 20%. ¿En qué cabeza cabe copiar una ordenanza sin mirar la realidad? Mas del 56% de los hogares pagarán 147, 170, 313 ó 329 euros. ¿Y cómo es posible firmar una ordenanza donde la ley que te obliga te da libertad para fijar criterios y cuantía, y tú la firmas y digas que no es culpa tuya?”.

Una tasa más justa y proporcional

El candidato socialista ha anunciado que, cuando el PSOE gobierne en 2027, su primera decisión será derogar la actual ordenanza y la sustituirá por un nuevo modelo. “No queremos simplemente retocar los tramos. Queremos una tasa más justa, gradual y proporcional, que combine diferentes criterios y que tenga en cuenta las distintas realidades familiares”, ha explicado.

Campos ha apostado por estudiar variables como el número de personas que viven en el hogar, las características de la vivienda, el consumo, los hábitos de reciclaje, los comportamientos ambientales, además de aplicar todas las bonificaciones que permita la legislación.

“Ese cobro por duplicado del Ayuntamiento debe volver a los vecinos”

Campos también ha reclamado conocer cuánto dinero ingresa extra el Ayuntamiento por el servicio de recogida de residuos, al financiarlo ahora mediante una tasa específica, cuando ya se cobraba mediante el IBI.

El candidato socialista ha situado ese ingreso extra del ‘sablazo de Folgado’ en torno a 4 millones de euros, a la espera de conocer la cifra exacta con la documentación municipal. Campos se ha mostrado contundente: “Ese cobro por duplicado del Ayuntamiento debe volver a los vecinos”.

Debate cara a cara

Por último, Campos ha lanzado el reto de debatir cara a cara con la alcaldesa, "con la ordenanza delante y los datos encima de la mesa. Explicando cuánto cuesta el servicio, cuánto se recauda y por qué cada vecino paga lo que paga. Sin folletos partidistas, sin echarle la culpa a otro y sin medias verdades”.

"Ya empieza con mentiras"

Los populares no han tardado a contestar a la propuesta socialista. El secretario general del PP en Torrent, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “mal comienza un candidato a la Alcaldía si ya empieza con mentiras”. Según explica, "está prometiendo a los vecinos de Torrent algo que no está en manos del Ayuntamiento mientras continúe vigente la legislación estatal que establece esta obligación. Andrés Campos sabe que miente”.

“Es igual de mentiroso que Pedro Sánchez: no puede derogar algo que viene impuesto por el propio Gobierno de España de Pedro Sánchez”, ha afirmado el dirigente popular, quien ha recordado que la Ley 7/2022, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez, establece para los municipios la obligación de implantar una tasa específica para financiar el coste de la gestión de los residuos.

Para Gozalvo, por tanto, el candidato socialista “no puede prometer que va a derogar algo que sabe que no puede derogar porque le viene impuesto”. “Mal empieza, mal empieza. Y lo que mal empieza, mal acaba”, ha sentenciado. Además recuerda a Campos que otros alcaldes socialistas han implantado esta misma tasa. "¿También les va a pedir que la deroguen? ¿A quién quiere engañar?”.

Moratoria al Gobierno de Sánchez

Gozalvo ha recordado además que el Ayuntamiento de Torrent ya ha reclamado al Gobierno de España una solución específica para los municipios afectados por la dana y se solicitó una moratoria de tres años, que todavía no ha obtenido respuesta.

Gozalvo también ha querido recordar al candidato socialista su historial de gestión al frente del Ayuntamiento de Torrent y, en concreto, la evolución del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). “Andrés Campos habla ahora de bajar impuestos, pero conviene recordar que durante los ocho años de gobiernos socialistas con él en Hacienda no bajó ni un céntimo la contribución a los vecinos de Torrent”, ha afirmado. "Ha sido el Gobierno de Amparo Folgado el que ha bajado dos años consecutivos la contribución a los vecinos de Torrent”.