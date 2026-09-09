El PSOE de Torrent cuestiona la gestión municipal ante la falta de avances en la climatización escolar

Los escolares de Torrent han empezado este miércoles las clases sin el refuerzo previsto de la climatización en las aulas. El grupo Municipal Socialista apunta a la "inacción del gobierno municipal de PP y Vox" de esta situación. La concejala del PSPV, Inma García Barat, ha recordado que el pasado mes de junio el pleno municipal aprobó por unanimidad una partida de 1,3 millones de euros destinada a mejorar la climatización de los colegios públicos de Torrent, una iniciativa que contó con el voto favorable del Grupo Socialista. "Hoy empieza el curso y los niños siguen sin solución. ¿Qué ha hecho el gobierno de Amparo Folgado en estos meses?”, ha cuestionado la concejala socialista.

Lista de prioridades

La edil socialista ha lamentado que, lejos de haber avanzado en la ejecución de las actuaciones, esta misma semana el Ayuntamiento haya pedido a los equipos directivos de los centros que elaboren una relación de prioridades. “Han tenido todo el verano para trabajar en una solución y, a las puertas del inicio del curso, siguen pidiendo a los colegios que les digan por dónde empezar”, ha señalado.

Comisión mixta

García también ha reclamado explicaciones sobre la comisión mixta de seguimiento que fue solicitada por la comunidad educativa y que, según ha denunciado, todavía no se ha constituido: “En el Pleno de mayo, los profesores pidieron una comisión mixta de seguimiento, formada por los grupos políticos y la comunidad educativa, para velar por la aplicación y el avance de las medidas prometidas por el Ayuntamiento y la Generalitat. Tampoco sabemos nada de la constitución de ese comité. ¿A qué están esperando?”.

La concejala socialista ha recordado que el Grupo Municipal Socialista votó a favor de los 1,3 millones de euros para la climatización de los centros y que, posteriormente, en el mes de julio, presentó una moción para reclamar seguimiento, transparencia y garantías de que las actuaciones se llevaran a cabo.

Para García, la climatización de los colegios “no puede quedarse en anuncios, partidas presupuestarias o declaraciones de intenciones”, especialmente ante las altas temperaturas que se registran durante el inicio del curso escolar. “No necesitamos más anuncios, necesitamos soluciones”, ha concluido la concejala del PSOE de Torrent.