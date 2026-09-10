Albalat dels Sorells, Burjassot y Mislata tendrán que volver a esperar para continuar con la reforma de sus centros educativos

La misma semana que comienzan las clases, la Generalitat Valenciana ha vuelto a dar un nuevo espaldarazo a varios colegios de l'Horta, ubicados en Albalat dels Sorells, Burjassot y Mislata, que esperaban poder continuar con el Plan Edificant, a la espera de recuperar la delegación de competencias tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Abogacía General ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el fallo del TSJCV, que el pasado mes de julio desestimó los recursos interpuestos por la administraciónión valenciana para declarar lesivas las delegaciones de competencias firmadas por el Consell del Botànic mientras se encontraba en funciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que dichas delegaciones podían encuadrarse dentro del denominado despacho ordinario de asuntos de un gobierno en funciones, por lo que rechazó la petición de esta Administración. Es por ello por lo que, ante esta situación y con el objetivo de obtener un pronunciamiento definitivo sobre una cuestión que se considera de especial relevancia institucional, la Generalitat ha decidido acudir al Tribunal Supremo mediante la interposición de los correspondientes recursos de casación.

2,3 millones en Burjassot

Uno de los centros que está afectado por esta decisión es el CEIP Fernando de los Ríos de Burjassot, pendiente de una reforma por valor de más de 2,3 millones de euros. El alcalde, Rafa García, después de conocer esta decisión ha señalado que "es una vergüenza que la administración que tiene que velar por el bienestar y la seguridad de nuestras y nuestros hijos en los centros escolares, como máxima responsable, en vez de ayudar, ponga piedras en el camino. En vez de arreglar e invertir, recurre, y alarga de forma sospechosa y casi indefinida el procedimiento".

"Ya no me queda más que preguntarme el porqué de no querer arreglar los centros educativos, el motivo de tener a nuestras y nuestros pequeños en edificios con más de 50 años que no reúnen las condiciones necesarias. ¿Por qué la Generalitat no arregla sus colegios? ....¿no tienen dinero? ¿no quieren educación pública? ¿les da igual que un niño pueda pasar frio, calor, tener mala iluminación, malas instalaciones, que puedan correr riesgos? Solo puedo responder con un sí a todas las preguntas que nos hacemos en este Ayuntamiento" y añade que "me avergüenza profundamente la decisión que ha tomado el que debería ser el garante de todos nosotros".

“No nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando por lo que la comunidad educativa de Burjassot se merece, y seguiremos peleando para lograr esas mejoras para las niñas y los niños de nuestra ciudad” ha finalizado el alcalde.

En el caso de Mislata el Plan Edificant incluye obras en los centros educativos por más de 3,3 millones de euros, correspondientes a actuaciones comprometidas por el Consell que nunca llegaron a completarse. Las actuaciones previstas se acometerán en el CEIP Almassil, con 821.921,82 euros; el CEIP Gregorio Mayans, con 702.699,36 euros; el IES Molí del Sol, con 1.243.012,64 euros; y el Centro Público de Formación de Personas Adultas (CPFPA Mislata), con 536.377,95 euros. Albalat dels Sorells tiene pendiente la reforma integral del CEIP El Castell presupuestada con 1,1 millones, tras esta resolución.

Proceso

Fuentes de la Generalitat recuerdan que estas delegaciones de competencias fueron aprobadas en julio de 2023, una vez pasadas las elecciones y mientras el entonces Consell del Botànic se encontraba en funciones. "Estas acciones comprometieron actuaciones valoradas en alrededor de 65 millones de euros en favor de distintos ayuntamientos para la ejecución de trabajos de reforma y mantenimiento de centros educativos dentro del Plan Edificant".

Tras analizar las recientes resoluciones judiciales del TSJCV, los informes emitidos por la Abogacía General de la Generalitat avalan que los recursos de lesividad no respondieron a criterios políticos, sino a la voluntad de clarificar y delimitar cuál debe ser el alcance de las decisiones de un gobierno en funciones, especialmente cuando estas implican compromisos e inversiones de carácter plurianual con cargo a ejercicios posteriores.