Artic premia en Torrent a cinco referentes sociales, deportivos y sanitarios en su gala de 2026

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca (Artic) entregó este miércoles sus premios de 2026 en una gala multitudinaria celebrada en la sala cívica de l’Antic Mercat, donde se reconoció, en su XXVI edición, a la voluntaria Josefina Valenzuela Gil, del taller de costura de la entidad; a Juan Constantino Gil, con el galardón a la Mediación Comunitaria; a Escola Bàsquet Torrent, con el Premio al Compromiso Social y Deportivo; al Movimiento contra la Intolerancia, con el Premio a la Convivencia; y a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Universitario La Fe, con el reconocimiento al Valor Humano.

Artic quiso reconocer a estas personas y colectivos en una cita imprescindible en el movimiento asociativo de la ciudad para poner en valor el compromiso social y humano de voluntarios y asociaciones. El acto, conducido por el periodista Zequi Castellano, contó con la presencia de su presidente Alfonso López, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y miembros del gobierno PP-VOX, así como de la oposición del PSPV y Compromís.

Los reconocimientos

Josefina Valenzuela recibió de manos de María José Jurado y Amparo Molina el premio al Socio Voluntario 2026 por su "imprescindible" trabajo en la entidad a través del taller de costura, donde realizan prendas que llegan a niños y niñas necesitados de diferentes partes del mundo. La voluntaria premiada quiso extender el reconocimiento a todo el taller: "El premio no es solo mío, es de todas, de todas. Somos todas las que nos lo merecemos", destacando que gracias a su trabajo desinteresado hace "tan felices a tantos niños que no tienen nada cuando les llega una simple camiseta".

Josefina Valenzuela junto a sus compañeras del taller de costura. / C. G. A.

Escola Bàsquet Torrent, a través de su presidente Ismael Salguero, recogió el Premio al Compromiso Social y Deportivo porque Artic considera que "se ha caracterizado por encauzar las aspiraciones vitales de los más jóvenes mediante el deporte". Salguero, que reconoció que es más de "pista y balón" que de hablar en público, señaló: "Para nosotros esta distinción tiene un valor incalculable porque compartimos plenamente vuestra visión. Creemos firmemente en el deporte no solo como elemento integrador y saludable, sino también como una herramienta fundamental en la prevención”, afirmó para reclamar a las instituciones públicas que dirijan su mirada y su apoyo a entidades como Artic, pues su labor diaria “transforma vidas y construye una sociedad más justa”.

Ismael Salguero, de Escola Bàsquet Torrent, recibe el Premio al Compromiso Social y Deportivo. / C. G. A.

El Premio Artic a la Mediación Comunitaria fue para una persona que ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por su firme compromiso con la población gitana: Juan Constantino Gil Bustamante, presidente de la Asociación Gitana Europea. “Para mí es un gran honor recibir este premio y este reconocimiento, pero sobre todo es de todos los socios que tenemos detrás y de todos los colaboradores”. Gil puso especialmente en valor que el reconocimiento sirva también para visibilizar el trabajo realizado con la población gitana, un colectivo "tan marginado" por la sociedad.

Juan Constantino Gil Bustamante, distinguido con el Premio ARTIC a la Mediación Comunitaria. / C. G. A.

Luego llegó el turno del Premio ARTIC a la Convivencia, que recayó en Movimiento contra la Intolerancia, cuyo coordinador es Ángel Galán en la Comunitat Valenciana. "Tuvimos claro desde el primer momento que el Movimiento contra la Intolerancia debía ser considerado como un claro candidato en estos premios, ya que se trata de una asociación que trabaja contra la intolerancia, el racismo y la violencia, y su incansable defensa de los derechos humanos", argumentaron las psicólogas Laura y Eva para justificar un galardón que recogió Galán, quien reivindicó en su discurso la necesidad de la convivencia "que tanta falta nos hace hoy en día", ya que a su juicio hay que "seguir promoviendo e insistiendo en que es posible convivir entre todos y todas, en que es posible llegar a puntos en común, que es posible llegar a acuerdos".

Ángel Galán, coordinador en la Comunitat Valenciana de Movimiento contra la Intolerancia, recoge el premio a la Convivencia. / C. G. A.

El representante de Movimiento contra la Intolerancia defendió asimismo la necesidad de “liberarnos de prejuicios, de estereotipos y de creencias que solo insisten en el rechazo y el odio”, y resumió los principios que guían su trabajo en tres conceptos: “tolerancia, apoyo mutuo y solidaridad”.

Finalmente, el Premio al Valor Humano 2026 fue recogido, en representación de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Universitario La Fe, por su director, Carlos Puig, acompañado por Ana Sánchez, responsable de Enfermería. El doctor explicó su trabajo y agradeció que este galardón les da fuerzas para seguir con su tarea de asistencia en el domicilio a enfermos en sus últimas horas de vida. "Nosotros nos dedicamos a acompañar al paciente y a la familia en el proceso para alcanzar una muerte digna, serena y y en paz. Como podéis imaginar, es un trabajo que si bien es gratificante, es muy complejo emocionalmente. Y son momentos como estos los que nos dan fuerzas y un propósito para seguir haciendo un trabajo, que nos encanta, pero es una carga muy grande", explicó Puig, quien quiso destacar también el papel esencial de la enfermería: “Nuestro equipo de enfermería es el pilar fundamental que soporta toda la UHD. Sin ellas no podríamos seguir adelante”.

El doctor Carlos Puig y la enfermera Ana Sánchez recogen el premio Valor Humano de Artic. / C. G. A.

Tras la entrega de los reconocimientos, el presidente de Artic señaló que los premios quieren poner en valor, un año más, "a las personas y entidades que desde distintos ámbitos trabajan por una sociedad más justa, más solidaria y, en definitiva, más humana". "Los reconocimientos que entregamos hoy nacen del criterio de nuestra asociación y de nuestra experiencia diaria en el ámbito de las adicciones y también en el ámbito social. Sabemos que detrás de cada problema de adicción hay una persona, una familia, una historia y muchas veces circunstancias muy difíciles. Por eso creemos que también es necesario reconocer a quienes de una manera u otra contribuyen a mejorar la vida de los demás", expuso Alfonso López.

Folgado: "Es tan importante o más importante dar antes que recibir"

La alcaldesa Folgado fue la encargada de cerrar el acto con palabras de respaldo a cada uno de los premiados y premiadas. La mandataria centró su intervención en una idea surgida durante el propio acto y que, a su juicio, resumía el espíritu de todos los reconocimientos: “Es tan importante o más importante dar antes que recibir. Y en ese dar antes que recibir se resume la razón de todos los premiados esta tarde”.

La alcaldesa Folgado, junto al presidente de Artic, Alfonso López. / A. T.

La alcaldesa recuperó el lema de esta XXVI edición de los galardones, “Transformar una vida es el premio más valioso”, destacando que el reconocimiento había trascendido a los propios galardonados: “Hoy el premio lo hemos recibido todos, tanto los premiados como los que estamos aquí. Hemos aprendido y sabemos que es más importante dar que recibir”.