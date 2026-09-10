Cultura
El Ayuntamiento de Paiporta convoca el VI Premio de Estudios Locales para fomentar la investigación local
El certamen está dotado con 2.000 euros y contempla la publicación en formato libro de la investigación ganadora
Con el objetivo de promover y estimular la investigación sobre la realidad del municipio desde diferentes perspectivas, el Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana, ha convocado el VI Premio de Estudios Locales, un certamen que pretende, además, contribuir a la difusión de estos trabajos.
El premio está dotado con 2.000 euros, además de la edición y producción en formato libro del trabajo ganador. El plazo para presentar los proyectos concluirá el 14 de octubre de 2026.
El certamen está abierto a proyectos de investigación relacionados con Paiporta en ámbitos como la historia, economía, geografía, antropología, sociología, literatura o las artes, así como otros aspectos vinculados al conocimiento de la realidad local en diferentes épocas y momentos históricos.
Para el alcalde, Vicent Císcar, “este premio nos permite seguir profundizando en el conocimiento de Paiporta y en nuestra historia, patrimonio y realidad social. Animamos a investigadores e investigadoras a presentar sus proyectos y a aportar nuevas miradas sobre nuestro municipio”.
Por su parte, la concejala de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana, Esther Torrijos, señala que “investigar Paiporta es también preservar nuestra memoria. Con este premio queremos impulsar trabajos que ayuden a conocer mejor nuestro pueblo y que, además, puedan quedar como parte de nuestro patrimonio cultural”.
Requisitos y desarrollo del premio
Los proyectos deberán ser originales, inéditos y estar escritos en valenciano normativo, y podrán presentarse individualmente o en equipo. Deberán incluir el título, tema, periodo de estudio, objetivos, plan de trabajo, metodología, fuentes y bibliografía.
El jurado valorará principalmente el interés y originalidad del tema, la calidad de la investigación, la metodología y las fuentes utilizadas, así como la estructura y corrección lingüística del trabajo. Las bases y la documentación necesaria pueden consultarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paiporta.
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