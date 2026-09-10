Burjassot cuenta este curso con un aula UECO en el CEIP Les Sitges

Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, objetivo principal del trabajo que se desarrolla desde todas las áreas del Ayuntamiento de Burjassot, y atendiendo a la petición manifestada por parte del Consejo Escolar Municipal, Burjassot cuenta este nuevo curso escolar con la implantación de un aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario) en el centro público CEIP Les Sitges de Burjassot.

En los últimos años, en el municipio de Burjassot se ha detectado un incremento del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastorno del espectro autista (TEA) nivel 3 y discapacidad intelectual (DI) grave o profunda, que requieren una respuesta educativa especializada. Ante estos casos, las aulas UECO son las Unidades Específicas en Centro Ordinario y constituyen el recurso idóneo para atender a este colectivo. Y, Burjassot, ya cuenta con una de ellas.

La implantación de una unidad UECO en el municipio, “va a posibilitar ofrecer a este alumnado una escolarización adecuada en el entorno cercano, sin desplazamientos fuera del municipio, lo que garantiza la continuidad del estudiante en su entorno familiar y comunitario”, tal y como ha señalado el Alcalde de Burjassot, Rafa García quién también ha destacado que la existencia de este aula, “proporciona una respuesta educativa especializada e intensiva, con una ratio máxima de 8 alumnos y alumnas por aula, un currículo adaptado y la dotación de tres profesionales especializados: docentes de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y educadores o educadoras de educación especial, que coordinan la intervención y el trabajo en equipo”.

La UECO no es un recurso segregado, tal y como han explicado desde el área de educación del Ayuntamiento de Burjassot, sino una unidad específica dentro de un centro ordinario, lo que permite mantener al alumnado en la unidad UECO un tiempo lectivo mínimo y dedicar el resto a una aula de referencia del centro, con participación en actividades compartidas, favoreciendo la interacción con el resto del alumnado y dinamizando una cultura de inclusión y diversidad en el centro.

Este modelo de escolarización es especialmente adecuado para alumnado con TEA y DI graves, que necesitan entornos estructurados y predecibles, pero que también se benefician de contextos normalizados de aprendizaje. Además, posibilita desarrollar un proyecto educativo de centro que integre la inclusión como principio transversal, visible en el currículo, en la convivencia y en las actividades complementarias.

La implantación de una unidad UECO en el CEIP Les Sitges de Burjassot fortalece la capacidad inclusiva del centro y lo consolida como referente de atención a la diversidad en la localidad. Además, su implantación asegura una respuesta educativa pública y de calidad, en línea con los principios de equidad e igualdad de oportunidades previstas en la normativa valenciana.

El Ayuntamiento de Burjassot, desde las Concejalías de Educación y Servicios Sociales, dirigidas por Manuela Carrero, continúa con su compromiso de colaborar en las actuaciones de mejora necesarias y de mantener una cooperación activa con la administración educativa para garantizar el éxito de esta iniciativa.