Cancelan la coetà de Picassent de mañana por problemas técnicos y de seguridad

Picassent ha cancelado la tradicional coetà prevista para este viernes 11 de septiembre tras la celebración de las fiestas patronales. Así lo ha decidido conjuntamente el ayuntamiento con la associació cultural y festera El Fugidor, tras una reunión mantenida, donde se ha decidido buscar una nueva fecha para la celebración de este acto pirotécnico por "cuestiones técnicas y de seguridad".

Comunicación sobre la suspensión. / A.P.

El problema, según ha podido saber este diario, radica en el cambio de ubicación. Tradicionalmente se celebraba la coetà en la plaza del Ayuntamiento de Picassent. Sin embargo, los coetes impactaban en la iglesia de San Cristóbal, provocando manchas y quemaduras, además de contar con un espacio más reducido que mermaba la seguridad.

Noticias relacionadas

Esto hizo que este año se replanteara la ubicación, trasladando el acto pirotécnico a la zona más periférica, en el entorno del Auma (Aulari de la Música i les Arts ) situada en la calle Alfarp. Sin embargo, esto implicaba nuevos protocolos de seguridad y planes de emergencia, que se tienen que realizar con detalle ya, para lo que se necesitaba más tiempo del que se disponía. Una alternativa era reducir la cantidad de pólvora, que requiere de menos autorizaciones y permisos, pero desde la associació El Fugidor se decidió mantener el acto tal y como se estaba realizando los últimos años y, por tanto, aplazar la coetà a otra fecha, que podría ser, aunque aún no hay confirmación oficial, para el 9 de octubre, para celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana.