Cierran las playas de Alboraia y Meliana por contaminación

Meliana y Alboraia se han visto obligadas a cerrar el baño sus playas por contaminación microbiológica. La conselleria de medioambiente ha comunicado a los respectivos ayuntamientos el cierre de los arenales al baño al obtener muestras con niveles que superan el índice de contaminación permitida. Las playas afectadas son la de Meliana, así como Port Saplaya Nord, Peixets y la Patacona. Sí está abierta el baño Port Saplaya Sud.

Según han comunicado los consistorios, se está a la espera de una nueva muestra para proceder a la posible reapertura, ya que al parecer se trata de una contaminación microbiológica de "corta duración". En la muestra recogida ayer miércoles, se detectó la presencia de enterococo intestinal, una bacteria que vive de forma natural en el intestino de los seres humanos y animales. Según fuentes consultadas, la presencia era mínima y por eso hoy jueves se ha tomado una muestra, a la espera de resultados mañana viernes.

Según experiencias anteriores, este caso de contaminación del agua del mar suele ocurrir tras episodios de fuertes lluvias como las de este miércoles, que provocan desbordamientos de acequias y alcantarillado.

Aviso de Alboraia del cierre de las playas / A.A.

No es un episodio nuevo. A principios de verano estas playas ya se vieron afectadas por el cierre de sus arenales. Eso motivó que la conselleria de medioambiente eligiera precisamente Port Saplaya para poner en marcha un sistema pionero para monitorizar la calidad del agua de baño mediante un sistema de detección de bacterias basado en anticuerpos de forma inmediata.

Sin servicio de socorrismo

Desde Meliana avisan que ya no hay equipo de socorrismo al darse por finalizada la temporada estival, por tanto, se han limitado a colocar carteles de prohibido el baño y bandera roja, al igual que ha ocurrido en las playas afectadas de Alboraia.