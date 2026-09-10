Cola de madrugada en Paterna para conseguir un viaje a Málaga por 147 euros
Cientos de personas mayores se han concentrado ante la oficina municipal desde las 4 de la madrugada para asegurar su inscripción en el programa municipal de viajes previsto para noviembre
Ni siquiera había salido el sol cuando una larga cola ocupaba la calle Metge Ballester de Paterna desde la oficina municipal de personas mayores hasta incluso más allá del Ayuntamiento de Paterna. La razón: conseguir una de las 800 plazas subvencionadas por el consistorio para viajar a Málaga.
Los primeros en llegar acudieron a las 4 horas de la mañana, pero a las 6 horas ya habría un centenar de personas mayores esperando ante el gran poder de convocatoria. No es para menos. El objetivo era conseguir reservar un viaje a Málaga de cuatro días, dos noches en pensión completa en hotel de cuatro estrellas, traslados desde paterna, visita guiada en Málaga y excursión a Nerja. Todo eso por 147 euros por persona.
Todo un chollo que las personas jubiladas de más de 60 años y empadronadas en paterna no podían dejar escapar: Hay tres fechas, todas en noviembre, del 8 al 11, del 15 al 18 y del 22 al 24.
Las 800 plazas se adjudicarán por orden de inscripción en el SIAC, a partir del 16 de septiembre, por eso es tan importante ser los primeros en reservar el viaje, cuyo plazo se abría hoy 10 de septiembre.
Denuncia de Compromís
Una forma de reservar el viaje que ha denunciado Compromís per Paterna, quien considera que "hacer que personas mayores tengan que levantarse de madrugada y hacer horas de cola para acceder a una actividad municipal, no parece precisamente la mejor imagen. Si esta es la manera de gestionar las actividades para las personas mayores, habría que revisar lo que entendemos por 'servicio público'", advierten.
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