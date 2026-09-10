Un diputado y una alcaldesa, en el País de las Maravillas

Alicia en el País de las Maravillas, cuento emblemático de Lewis Carroll, se ha trasladado al ámbito político en l'Horta. En este caso, el país de las Maravillas es Meliana, Alicia es su alcaldesa, Trini Montañana y el sombrerero loco, aunque cueste reconocerle, no es otro que Pedro Cuesta, concejal de Meliana y diputado de Turismo.

La corporación municipal de Meliana disfrazada. / A.M.

Ambos se volcaron de lleno en la celebración de la noche de Disfraces incluida dentro de la programación de las fiestas de la localidad. No solo ellos, también se involucró la corporación municipal, donde se podía ver al concejal de Servicios Sociales, Ramón Bosque, en la piel del conejo blanco, o a la concejala de comercio, Mari Carmen Raga, de Reina de corazones.