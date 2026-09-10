Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huevos MercadonaPeter LimAsentamiento F1TrenesCaso AzudMessi EldenseAgricultura valencia
instagramlinkedin

Mompó asiste al homenaje de Meliana a sus mayores: “Es muy difícil estar a la altura de la generación que levantó nuestro país”

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, participó en el homenaje a los vecinos de Meliana que cumplen 80 años y destacó su papel fundamental en la sociedad

Mompó con Trini Montañana y Pedro Cuesta en el homenaje a los mayores en Meliana.

Mompó con Trini Montañana y Pedro Cuesta en el homenaje a los mayores en Meliana. / Dipval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Meliana

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asistido al homenaje que Meliana ha ofrecido este miércoles a sus mayores. El reconocimiento constó de un acto para los vecinos y vecinas que cumplen 80 años y de una cena con música en directo como muestra de agradecimiento a lo que esta parte de la población ha aportado y aporta al municipio de l’Horta Nord.

Mompó entrega flores a los homenajeados.

Mompó entrega flores a los homenajeados. / Dipval

Para Mompó, “es muy difícil estar a la altura de la generación que levantó nuestro país”. “Todo homenaje es poco porque estamos hablando de hombres y mujeres que han sido ejemplo de esfuerzo, trabajo y superación”, ha asegurado el presidente provincial, al tiempo que ha calificado la iniciativa de Meliana de “emocionante y muy acertada”.

Noticias relacionadas

Además, ha recordado que la Diputación de València abre sus puertas a las personas mayores en el programa ‘Açò és la Dipu’ que, después del descanso estival, se retomará este mes. Esta actividad consiste en visitar la sede provincial y a la Beneficencia, donde aparte de visitar los museos provinciales también se celebra una comida de hermandad. “Se trata de promover la cultura y la socialización entre los mayores, es un programa que tiene muy buena acogida entre los municipios, de marzo a junio han participado 3.500 personas”, ha explicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes
  2. Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana
  3. La Generalitat alerta por las fuertes lluvias en Valencia: pide retirar coches de zonas inundables y no cruzar barrancos
  4. Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles
  5. De Benítez, Valverde y Arrasate a Motta, Palladino y Tudor: así está el mercado de entrenadores libres por si el Valencia CF prescinde de Carlos Corberán
  6. El hombre asesinado por su hijastro residía desde hace una década en San Isidro
  7. Un investigado en el caso Azud pide el archivo por prescripción y no demostrar el supuesto amaño de un contrato
  8. Detenidos cuatro hombres acusados de agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos en Valencia

Mompó asiste al homenaje de Meliana a sus mayores: “Es muy difícil estar a la altura de la generación que levantó nuestro país”

La educación española en el ojo del huracán

La educación española en el ojo del huracán

García Plaza: "El Valencia vendrá herido"

García Plaza: "El Valencia vendrá herido"

'Dona i cinema' vuelve a València con las mejores producciones hechas por mujeres cineastas

'Dona i cinema' vuelve a València con las mejores producciones hechas por mujeres cineastas

Reflexiva, emotiva y reivindicativa vuelta al cole en Quart de les Valls y Benavites

Reflexiva, emotiva y reivindicativa vuelta al cole en Quart de les Valls y Benavites

Nintendo Direct septiembre 2026: reunimos y revisamos todos los juegos anunciados para Switch 2

Nintendo Direct septiembre 2026: reunimos y revisamos todos los juegos anunciados para Switch 2

Tres violinistas de Singapur, Australia y China se citan en la final de CullerArts

Tres violinistas de Singapur, Australia y China se citan en la final de CullerArts

Familias del colegio Mantellate protestan ante la llegada del profesor acusado de "terapias de conversión"

Tracking Pixel Contents