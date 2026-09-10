Mompó asiste al homenaje de Meliana a sus mayores: “Es muy difícil estar a la altura de la generación que levantó nuestro país”

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asistido al homenaje que Meliana ha ofrecido este miércoles a sus mayores. El reconocimiento constó de un acto para los vecinos y vecinas que cumplen 80 años y de una cena con música en directo como muestra de agradecimiento a lo que esta parte de la población ha aportado y aporta al municipio de l’Horta Nord.

Mompó entrega flores a los homenajeados. / Dipval

Para Mompó, “es muy difícil estar a la altura de la generación que levantó nuestro país”. “Todo homenaje es poco porque estamos hablando de hombres y mujeres que han sido ejemplo de esfuerzo, trabajo y superación”, ha asegurado el presidente provincial, al tiempo que ha calificado la iniciativa de Meliana de “emocionante y muy acertada”.

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Además, ha recordado que la Diputación de València abre sus puertas a las personas mayores en el programa ‘Açò és la Dipu’ que, después del descanso estival, se retomará este mes. Esta actividad consiste en visitar la sede provincial y a la Beneficencia, donde aparte de visitar los museos provinciales también se celebra una comida de hermandad. “Se trata de promover la cultura y la socialización entre los mayores, es un programa que tiene muy buena acogida entre los municipios, de marzo a junio han participado 3.500 personas”, ha explicado.