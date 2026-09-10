El nuevo centro de día de Rafelbunyol afronta la fase final de las obras con 40 plazas

El nuevo centro de día de Rafelbunyol afronta la fase final de las obras. La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha visitado este jueves las instalaciones que dispondrán de 40 plazas y reforzarán la atención a las personas mayores y en situación de dependencia de l’Horta Nord.

La actuación, promovida por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros financiada con fondos europeos y permitirá incorporar un nuevo servicio a la red pública de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. Este centro de día estará gestionado a través de Contrato Programa por una empresa pública del municipio, al que la conselleria va a destinar 615.128 euros anualmente.

Además, este año, el Ayuntamiento de Rafelbunyol ha resultado beneficiario de una subvención de 68.433 euros para proyectos de inversión en materia de obras de reforma de centros en el ámbito de los servicios sociales.

Elena Albalat, atiende las explicaciones sobre las obras dle nuevo centro de día. / GVA

Durante la visita, la consellera ha comprobado la evolución de unos trabajos que encaran su fase final y que dotarán al municipio de unas instalaciones accesibles y adaptadas a las necesidades de atención diurna especializada. A este respecto, Elena Albalat ha señalado que “la finalización de este centro permitirá ampliar la oferta pública de atención para las personas mayores de Rafelbunyol y de los municipios de su entorno, favoreciendo su permanencia en el entorno habitual y ofreciendo apoyo a las familias”.

En el transcurso de la visita también se ha puesto en valor el seguimiento que realiza la conselleria sobre las actuaciones en ejecución para supervisar la evolución de las obras y favorecer el cumplimiento de los plazos previstos. En este sentido, cabe señalar que se ha intensificado durante este año las visitas de seguimiento a las obras incluidas en el plan de infraestructuras sociosanitarias para supervisar la evolución de los proyectos.

Además, la consellera también ha visitado la residencia de personas mayores Virgen del Remedio, con 80 plazas, que recibe anualmente un total de 2,1 millones de euros de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Esta cantidad se incrementará en 175.000 euros el próximo año, alcanzando los 2,3 millones de euros.

La consellera, Elena Albala, con el alcalde, Enric Palanca. / GVA

Infraestructuras sociosanitarias

El centro de día de Rafelbunyol forma parte del plan de infraestructuras sociosanitarias de la Generalitat, que prevé finalizar a lo largo de 2026 un total de 24 centros y residencias para personas mayores y personas con discapacidad. Este programa contempla una inversión superior a los 132 millones de euros y permitirá incorporar más de 1.800 nuevas plazas públicas a la red asistencial de la Comunitat Valenciana.

Elena Albalat ha remarcado que “la Generalitat está ampliando la red pública de servicios sociales para acercar la atención a las personas mayores y facilitar apoyo a sus familias en todo el territorio”. Entre las actuaciones incluidas en este plan figuran recursos en municipios como Alfafar, Castellón de la Plana, València, Paiporta, Mislata, la Pobla de Vallbona, Gata de Gorgos, Casinos, Albaida, Utiel, Xàtiva o Borriol, además del centro de día de Rafelbunyol.