La Policía Local de Massanassa unifica criterios para vigilar bares y pubs tras el asesinato de un joven a su tío

La Policía Local de Massanassa ha iniciado un curso de formación especializada centrado en la inspección y control de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. La iniciativa, impulsada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Massanassa y la Jefatura de la Policía Local, tiene como objetivo actualizar los conocimientos de los agentes y unificar criterios de actuación ante la normativa vigente. Una medida que se ha tomado después de que el pasado mes de agosto un joven asesinará a su tío en un pub de la localidad a altas horas de la madrugada, y destapara quejas vecinales sobre peleas y ruido en el entorno de establecimientos de ocio, tal y como informó este diario.

Según ha informado el consistorio, esta formación responde a la importancia de que la plantilla disponga de herramientas y conocimientos específicos para desarrollar las labores de inspección y control relacionadas con los establecimientos de ocio, restauración y la organización de eventos.

Policía de Massanassa. / A.M.

El curso aborda diferentes aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones legales y las condiciones de seguridad de este tipo de actividades, entre ellos el control de aforos y horarios, la supervisión de las medidas de seguridad y evacuación, la contaminación acústica y la protección de los menores.

En este sentido, los agentes profundizan en la verificación de elementos como las salidas de emergencia, los extintores y los planes de autoprotección, así como en el control del impacto acústico de las actividades y en el cumplimiento de la normativa relativa a la venta de alcohol y al acceso de menores a recintos autorizados.

El jefe de la Policía Local de Massanassa ha destacado la importancia de mantener una formación continua y especializada de la plantilla para garantizar una actuación eficaz y homogénea.

"El ocio debe ser sinónimo de seguridad"

“Una de nuestras prioridades absolutas es garantizar que el ocio en el municipio sea sinónimo de seguridad. Con este curso no solo buscamos unificar criterios de actuación entre todos los agentes para ser más eficaces a pie de calle, sino también ofrecer certidumbre y rigor”, ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo es que “tanto los vecinos como los propios empresarios del sector sepan que la normativa se aplica con conocimiento y justicia, asegurando que se respeten los aforos, las medidas de evacuación y el descanso vecinal”.

El lugar exacto de Massanassa donde el detenido ha asesinado a su tío de una cuchillada en el corazón / J.M. López

La formación ha sido impartida por Pablo Benyto Blanquer, agente de la Policía Local de València perteneciente a la Unidad de Espectáculos, y proporciona a los agentes conocimientos y protocolos para afrontar con mayor solvencia las situaciones relacionadas con este ámbito.

Desde el Ayuntamiento de Massanassa se destaca que la especialización de la Policía Local permite reforzar no solo las labores de inspección y control, sino también la prevención y el asesoramiento a los establecimientos y organizadores de actividades.

Con esta iniciativa, el consistorio y la Jefatura de la Policía Local continúan apostando por la formación permanente de la plantilla como una herramienta para mejorar el servicio público, garantizar el cumplimiento de la normativa y favorecer que las actividades recreativas y de ocio se desarrollen de manera segura, ordenada y compatible con la convivencia vecinal.