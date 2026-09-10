El Vedat de Torrent se rebela contra el «basurazo» ligado al consumo de agua

Los vecinos de El Vedat de Torrent se sienten como los más perjudicados en la aplicación del “basurazo” en el recibo del agua por parte del ayuntamiento. Por ello, la asociación vecinal ha presentado una queja ante el consistorio y pondrá a disposición de sus socios el Recurso de Reposición, a presentar de forma individualizada en el plazo de 1 mes de plazo desde la notificación o el cobro de la tasa. También ha iniciado un proceso de recogida de firmas en contra de este sistema basado en el consumo de agua.

Desde la entidad, alegan las características de la urbanización, con predominio de viviendas unifamiliares, parcelas con jardín, piscinas y una elevada presencia de hogares familiares, que convierten este consumo en un indicador poco adecuado para calcular la tasa de residuos.

“Una parte significativa del agua consumida en El Vedat se destina al riego de jardines, mantenimiento de piscinas o limpieza de exteriores. Estos usos incrementan el consumo hídrico, pero no generan más residuos urbanos. Sin embargo, los hogares que realizan estos consumos pasan a tramos superiores y soportan una mayor carga económica por un concepto ajeno a la generación de basura”, matizan.

Alternativas al sistema actual

La Asociación de Vecinos propone alternativas más equitativas ya utilizadas en otros municipios, con criterios más adecuados, como el número de personas empadronadas en la vivienda, “que refleja de forma más realista el potencial de generación de residuos”.

Por ello, abogan por una alternativa equilibrada con un sistema mixto. “Sería combinar una cuota fija destinada a cubrir los costes generales del servicio con una cuota variable calculada mediante criterios objetivos, evitando que el consumo de agua determine la mayor parte de la factura”.

También proponen bonificaciones porque el modelo “no distingue entre quienes separan correctamente sus residuos y quienes no lo hacen. Un vecino que recicle o practique compostaje doméstico puede pagar lo mismo que otro que no adopte ninguna medida ambiental, siempre que ambos registren consumos de agua similares”.

Basura y consumo de agua

"El volumen de agua consumido no guarda una relación directa, objetiva ni proporcional con la cantidad o volumen de residuos sólidos urbanos generados El uso del agua es ajena a la producción de residuos, ni el agua usada para regar ni para piscinas, generan basura ni justifican un incremento en el gravamen del servicio de recogida", insisten.

En este sentido, defiende que la aplicación del recibo de agua como parámetro tarifario "convierte la tasa en un gravamen desproporcionado que no mide la capacidad contaminante ni el uso real del servicio público de recogida de basuras".