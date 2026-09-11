Política municipal
El alcalde de Manises Jesús Borràs no repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales
El histórico dirigente será sustituido por María José Zamora, actual concejala de Deportes y Participación Ciudadana de APM-Compromís
El alcalde de Manises, Jesús Borràs no repetirá como candidato a la Alcaldía de la ciudad para las próximas elecciones municipales, después de 40 años formando parte de la corporación municipal del Ayuntamiento y tras dos legislaturas con la vara de mando. Su lugar, encabezando la lista de APM-Compromís, lo ocupa María José Zamora Rodrigo, actual concejala de Deportes y Participación Ciudadana.
No obstante, Borràs avanza que seguirá en política, fiel a la formación valencianista. "Seré militante toda la vida", explica "esto es como pertenecer a un equipo de fútbol, que siempre eres del mismo. Yo no cambio de chaqueta". Además, continuará figurando en la lista electoral, aunque no precisa el puesto que ocupará. El dirigente, que ya tiene 71 años, alega que es el momento de dejar paso a candidatos más jóvenes.
En 2015, Borràs alcanzó la alcaldía con su candidatura por Agrupament Progressista de Manises-Compromís (APM-Compromís) y tras las elecciones de 2019 se mantuvo en el puesto, gracias a la repetición del pacto a tres bandas con el PSPV-PSOE y Podem. Este mismo año, ha asumido de nuevo la vara de mando en el mes de junio, en cumplimiento del acuerdo de legislatura con los mismos socios de gobierno local, sustituyendo al socialista Javier Mansilla.
El próximo 18 de septiembre está previsto el acto de presentación de la candidata que sustituirá a Borràs al frente de la lista electoral de APM-Compromís para las próximas elecciones. "Estamos muy orgullosos y orgullosas de anunciar a María José Zamora Rodrigo como candidata", señalan desde la formación. El acto contará con la presencia del alcalde, Jesús Borràs, y Joan Baldoví, síndic de Compromís en les Corts Valencianes.
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