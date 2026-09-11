Antifraude cierra el caso del contrato de prensa de Torrent tras las denuncias del PSPV: no aprecia indicios de fraude

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha archivado las actuaciones abiertas a raíz de las denuncias presentadas por el PSPV-PSOE de Torrent en relación con el contrato municipal de asistencia técnica en materia de prensa y comunicación, uno de los expedientes que mayor enfrentamiento político ha generado durante el actual mandato.

Según la información facilitada por el Partido Popular de Torrent a través de un comunicado, Antifraude concluye, después de analizar el expediente y las cuestiones trasladadas al organismo, que no se han acreditado indicios objetivos suficientes de fraude, corrupción, conflicto de intereses ni una manipulación determinante del procedimiento de adjudicación.

El archivo pone fin, al menos en esta vía administrativa, a una controversia que había llegado tanto a Antifraude como al propio pleno municipal. El PSOE había cuestionado durante los últimos años diferentes aspectos de la contratación y llegó a presentar, según la documentación aportada, tres denuncias relacionadas con este expediente.

El contrato terminó también formando parte de los trabajos de una comisión municipal de investigación. Este órgano se había planteado inicialmente alrededor de las contrataciones vinculadas a la reconstrucción tras la dana, aunque posteriormente incorporó el expediente correspondiente al gabinete de comunicación, según han recordado desde el PP.

Las conclusiones aprobadas por el pleno fueron remitidas posteriormente a Antifraude para que el organismo analizara las dudas planteadas en torno al procedimiento. Ahora, de acuerdo con la comunicación difundida por el Partido Popular que gobierna en el ayuntamiento junto con VOX, la Agencia ha cerrado esas actuaciones al considerar que los elementos analizados no permiten sostener la existencia de las irregularidades denunciadas.

Un contrato convertido en batalla política

El expediente había adquirido una especial tormenta política en Torrent. Los socialistas pusieron bajo el foco tanto el procedimiento de contratación como distintas decisiones adoptadas durante su tramitación, mientras que el gobierno de Amparo Folgado ha defendido reiteradamente la legalidad del proceso y la actuación de los técnicos municipales que participaron en él.

El PP interpreta ahora el archivo como un respaldo a esa posición. Su portavoz municipal, Sonia Roca, ha acusado a los socialistas de haber generado durante meses "sospechas" sobre responsables políticos, funcionarios, técnicos y la empresa adjudicataria sin que finalmente hayan podido acreditarse irregularidades ante Antifraude.

Roca sostiene que los socialistas convirtieron el contrato en uno de sus principales frentes de oposición y reclama ahora que expliquen las consecuencias de las acusaciones realizadas públicamente durante la tramitación del asunto.

«El PSOE ha vuelto a utilizar el fango como herramienta política: primero acusa, después genera titulares, pone a personas bajo sospecha y finalmente, cuando llega la resolución de un organismo independiente, resulta que no hay fraude ni manipulación de la adjudicación», afirma la portavoz popular en el comunicado difundido por el partido.

El PP reclama responsabilidades políticas al PSOE

El PP eleva además el tono contra los dirigentes socialistas que intervinieron en esta polémica. Roca cita expresamente a Andrés Campos, Jesús Ros, Eduardo Gómez, Pascual Martínez y María Jesús Herrada (de Compromis) y les emplaza a explicar, según sus palabras, quién va a «reparar ahora la honorabilidad» de las personas que estuvieron bajo sospecha. «¿Quién va a pedir perdón del PSOE de Torrent por los ríos de tinta, por las acusaciones y por haber intentado convertir una cuestión administrativa en un escándalo político?», cuestiona Roca.

La formación popular vincula este archivo con otra resolución conocida esta misma semana referente a las denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos por la ampliación de las cámaras de la Comisaría de la Policía Local, aunque se trata de expedientes y organismos distintos.

«Dos organismos, dos asuntos diferentes y un mismo resultado: mucho ruido político y mediático, muchas acusaciones y después, cuando las instituciones analizan los hechos, los relatos del PSOE se desinflan y quedan en nada». Además, Roca también afirma que el PSOE de Andrés Campos "ha intentado marcar y señalar a la prensa, como hace Pedro Sánchez con la famosa lista de tertulianos". «El PSOE puede seguir intentando embarrar la política de Torrent, pero los ciudadanos empiezan a tener muy claro quién trabaja para mejorar la ciudad y quién solo sabe hacer oposición desde el fango como hace su número 1, Pedro Sánchez», concluye Roca.