Burjassot eleva a 150 euros la ayuda de comedor para niños de 0 a 3 años: plazo y requisitos para pedirla
Las familias podrán solicitar la ayuda municipal del 12 al 26 de septiembre para menores escolarizados en centros de Educación Infantil del municipio
La prestación se abonará en un único pago y es incompatible con las becas de comedor de la Generalitat
El Ayuntamiento de Burjassot incrementará hasta los 150 euros la ayuda municipal destinada a sufragar los gastos de comedor de los niños y niñas de 0 a 3 años durante el curso escolar 2026-2027. La convocatoria, impulsada conjuntamente por las Concejalías de Servicios Sociales y Educación, dirigidas por la concejala Manuela Carrero, pretende aliviar una parte del desembolso que afrontan las familias coincidiendo con el inicio del curso.
La ayuda tendrá una cuantía de 150 euros por menor beneficiario y se abonará mediante un pago único. Podrán acceder a ella las familias con niños escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, en centros ubicados en Burjassot, siempre que cumplan los requisitos económicos y de vinculación con el municipio establecidos en las bases.
El plazo para solicitarla será de 15 días naturales, desde el 12 hasta el 26 de septiembre, después de que la convocatoria se publique este viernes, 11 de septiembre, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quién puede solicitar los 150 euros
Entre las principales condiciones figura que el menor esté escolarizado en un centro de Educación Infantil de Burjassot y que se encuentre empadronado o pueda acreditar su convivencia en el municipio. También podrán optar a las ayudas aquellos niños cuyos progenitores, tutores, cuidadores o acogedores tengan su domicilio laboral en Burjassot.
La convocatoria establece asimismo un límite económico. Los ingresos familiares y la renta per cápita anual del conjunto de miembros de la unidad familiar o de convivencia no podrán superar seis veces el IPREM anual.
Además, existe una incompatibilidad relevante para las familias a la hora de tramitar la ayuda: el menor beneficiario no podrá percibir simultáneamente una beca o ayuda de comedor escolar de las convocadas por la Conselleria de Educación.
Solicitudes presenciales y por internet
El ayuntamiento permitirá presentar la documentación tanto de manera telemática, a través de la Sede Electrónica municipal, como presencialmente.
En este último caso, las solicitudes podrán entregarse en los Centros Municipales de Servicios Sociales de la Zona 1, en la plaza Gómez Ferrer, 4, y de la Zona 2, en la calle Isaac Peral, 67, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas. También podrán registrarse a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) durante su horario habitual.
Las bases completas, junto con la documentación que debe aportarse y el resto de condiciones, están disponibles en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.
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