Comienza el derribo del Pont Vell de Paiporta

Paiporta se despide este viernes de su Pont Vell. Las máquinas han empezado el derribo desde el cauce de esta infraestructura que ha acompañado a los vecinos desde hace cerca de 100 años. La dana causó daños irreparables y un informe atestiguó que el puente ya había cumplido su vida útil.

Antes de iniciar esta actuación, que asume el Gobierno de España, se ha garantizado la conexión entre ambas partes del municipio con otras infraestructuras ya recuperadas, como el Pont Nou y la pasarela del carrer Convent. Una vez derribado, se iniciará también la construcción del nuevo puente que lo sustituirá y que volverá a comunicar la población con más seguridad frente a posibles episodios climáticos extremos en el futuro.

"Emociones encontradas"

Para el alcalde, Vicent Ciscar, "hoy es un día de emociones encontradas para Paiporta". "Comenzamos el derribo del Pont Vell, que durante más de un siglo ha unido las dos orillas de nuestro pueblo y que forma parte de la memoria de generaciones enteras de vecinos y vecinas. Lo hemos cruzado para ir al colegio, al mercado, a trabajar o a visitar a nuestra familia. Decirle adiós no es fácil", añade.

Un vecino observa como derriban el Pont Vell. / Fernando Bustamante

Ciscar advierte de que "también sabemos por qué estamos aquí. La dana nos enseñó, de la forma más dura posible, que ya no basta con reconstruir lo que había. Tenemos la responsabilidad de construir mejor, con más seguridad y pensando en las próximas generaciones".

En este sentido, el alcalde explica que el nuevo Pont Vell "será un puente más moderno, más resistente y con una capacidad hidráulica un 45% superior, preparado para facilitar el paso del agua y reducir el riesgo ante episodios extremos como los que vivimos".

Puente más moderno

Por ello, apunta que el derribo "no significa que perdamos nuestra historia, si no que transformamos una herida en una oportunidad para hacer una Paiporta más segura, más resiliente y mejor preparada".

De igual modo, Ciscar agradece "la paciencia y la comprensión de nuestros vecinos durante estos meses de obras y también el trabajo de todas las administraciones y de los equipos técnicos que han hecho posible llegar hasta este momento".

"Hoy despedimos un puente histórico, pero damos el primer paso para levantar otro que protegerá la vida de nuestro pueblo durante muchas décadas, porque Paiporta no olvida su pasado, pero tampoco renuncia a su futuro", concluye el primer edil.

Una máquina derriba el Pont Vell de Paiporta este viernes. / Fernando Bustamante

Proyecto del nuevo puente

A pesar de esta despedida amarga, el proyecto del nuevo puente, que ha redactado el Ministerio de Transportes en colaboración con la Universitat Politècnica de València, integrará criterios patrimoniales y estéticos, preservando elementos singulares como los escudos históricos e incorporando soluciones que respeten la identidad de esta infraestructura centenaria.

Contempla un tablero mixto de acero y hormigón que permite aligerar la estructura, así como pilas de hormigón con forma troncocónica diseñadas para facilitar el paso del agua desde cualquier dirección. Además, las barandillas y el conjunto de la estructura están concebidos para ofrecer una mayor resistencia incluso en situaciones extremas, reforzando la seguridad de la infraestructura.

El nuevo diseño incorpora una estructura moderna con un menor número de apoyos y una mejor orientación respecto al flujo del agua, lo que permite optimizar el comportamiento hidráulico del puente durante episodios de crecida. Los soportes estarán integrados en los márgenes del barranco y se emplearán técnicas constructivas avanzadas para incrementar la resistencia de la infraestructura frente a futuras avenidas.

La infraestructura contará con una anchura de 8,5 metros, un metro más que el anterior, mejorando la accesibilidad y el espacio destinado a peatones y ciclistas.